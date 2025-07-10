「彈跳豬」滿1歲了！泰爆紅河馬人氣退燒 萌樣仍圈粉

1歲的網紅侏儒河馬「彈跳豬」（右）與媽媽悠游水中，圓滾滾模樣萌翻全場。（法新社）

2025/07/10 13:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，去年以一系列搞怪迷因表情包，在全球網路爆紅的泰國侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng），在10日迎來了牠的1歲生日。動物園為此舉辦了為期4天的盛大慶生派對，但專家也點出，牠的超高人氣似乎已悄悄降溫。

Moo Deng的泰文原意是「彈跳的豬肉」，牠現居於距離曼谷約2小時車程的春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）。去年牠剛出生時，因其粉嫩臉頰與各種逗趣行為，迅速在社群媒體上累積了500粉絲，門票銷量也因此翻了4倍。

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動物園為牠舉辦的生日派對，不僅有關於「彈跳豬的調皮搗蛋」主題講座，更有保養品業者豪擲3000美元，贊助牠1個鋪滿水果的生日蛋糕。園方甚至還計畫拍賣牠的「私人物品」，儘管目前仍不清楚這隻1歲寶寶究竟積累了哪些家當。

然而，社群媒體與搜尋引擎的數據顯示，「彈跳豬」的超高人氣在去年9月達到頂峰後，已呈現顯著下滑。日本中央大學（Chuo University）專門研究「可愛現象」的學者戴爾（Joshua Paul Dale）指出，「彈跳豬」的爆紅非常迅速，而人們對「可愛」的欣賞，或許有一部分正來自於「知道它不會長久」。

「彈跳豬」的爆紅，曾一度讓人們期待能藉此提升對瀕危的西非侏儒河馬的關注。根據國際自然保護聯盟（IUCN）統計，目前全球僅存約2500隻。雖然熱度可能隨著「彈跳豬」長大而消退，但戴爾認為，粉絲們仍會永遠記得「牠剛出生時那無法抗拒的可愛模樣」，這份情感連結將會持續下去。

「彈跳豬」2個月大時，曾因洗澡時張嘴搞怪爆紅，成為泰國網路新寵，如今已滿週歲。（法新社）

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