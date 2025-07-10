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    長壽基因找到了？ 科學家靠1種蛋白質讓老鼠多活20％

    近期科學家透過基因療法讓實驗鼠延壽並改善老化症狀，為人類「健康老化」研究帶來突破性進展；示意圖。（美聯社資料照）

    近期科學家透過基因療法讓實驗鼠延壽並改善老化症狀，為人類「健康老化」研究帶來突破性進展；示意圖。（美聯社資料照）

    2025/07/10 12:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕若未來有1種療法，能讓您不只活得久，更能「活得好」，是否會改變我們對老化的想像？根據科學網站《SciTechDaily》報導，一個國際團隊發現，透過提升體內1種名為Klotho的天然蛋白質水平，能顯著延長實驗老鼠壽命達20%，並改善其身體與認知功能衰退，為此一願景開闢了全新的可能性。

    隨著年齡增長，肌肉與骨質流失，認知能力下降，已是許多人擔憂的健康問題。如何讓我們在延長壽命的同時，也能「健康地老化」，已成為當前科學研究的重點。

    在近期發表於《分子治療》（Molecular Therapy）的研究中，由西班牙巴塞隆納自治大學（Universitat Autònoma de Barcelona）神經科學研究所的ICREA研究教授奇隆（Miguel Chillón）所領導的團隊，透過基因療法，讓老鼠的身體細胞學會自行製造更多的Klotho蛋白。

    實驗結果顯示，接受治療的老鼠壽命延長了15%至20%。當牠們長到約當人類70歲的年紀時，其肌肉力量、骨質密度與認知表現，均較未治療的同伴有顯著改善，顯示此療法可能對預防骨質疏鬆症及維持肌力有正面效果。

    在大腦方面，Klotho蛋白的提升也刺激了海馬迴區域新神經元的形成，並活化了腦部免疫系統，這意味著它可能對延緩認知退化有直接幫助。

    該研究團隊已為利用Klotho蛋白開發延壽、改善骨骼與肌肉功能的療法申請了3項新專利。未來若能開發出安全有效的治療方式，這項技術將有望成為幫助人類更健康地老去的關鍵利器。

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