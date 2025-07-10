獨家》不敵狂風「從9樓躍下」 台南學甲寮慈興宮西營虎爺竟無傷

學甲寮慈興宮西營虎爺已迎回廟內供奉。（學甲寮慈興宮提供）

2025/07/10 12:29

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市學甲寮慈興宮的西營以罕見「9層樓塔」造型呈現，塔頂有1尊以原石打造的虎爺公坐鎮，守護地方！此次虎爺公不敵颱風丹娜絲的強風，應聲斷裂摔落地面，竟毫髮無傷，落地姿態宛如「一躍而下」，信眾嘖嘖稱奇！

學甲寮慈興宮「西營」位在安南區公學路七段、國聖橋附近，外型獨特，9層樓塔最底部有條蜈蚣、第9層內有隻飛鷹，最頂端就是坐鎮的虎爺公。當地學東里里長黃南忠回憶，這座「西營」也曾翻修、增高樓層、移位，估計應有60年歷史。

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黃南忠指出，不同於宮廟常見的五營「小祠」，學甲寮慈興宮是依池府千歲指示，將「西營」打造成9層樓塔形式，相傳能鎮煞、守護地方。他回憶道，公學路七段、國聖橋附近早年常發生死亡車禍，安好這座西營，就再沒發生過死亡事件。

丹娜絲颱風狂風驟雨侵襲學甲寮，位在迎風面的「9層樓塔」不敵強風，虎爺公竟應聲斷裂。黃南忠說，樓塔足足有5公尺高，坐南朝北的虎爺公，從9樓一躍而下墜地卻毫髮無傷，沒有碎裂、沒有損毀，仍然望著北方，像什麼都沒發生過一樣。

巧的是，學甲寮慈興宮主祀池府千歲，12日將迎來聖誕日，祂也特別指示，聖誕過後14日再將虎爺公安回塔頂，繼續守護庄頭百姓的平安。目前西營的虎爺公已迎請回廟內供奉，祂威風凜凜的英姿帶點Q萌感，許多人得知消息都來一探究竟！

五營將軍，簡稱五營，常見為在村落的東、西、南、北方位建立祭祀護法神的小祠，以作為保護廟境或村莊。通常供有五營旗或令牌、竹符象徵「五營兵馬在此」。學甲寮慈興宮的五營相當獨特，僅「西營」建為樓塔式，其餘的也都是小祠。

學甲寮慈興宮「西營」為「9層樓塔」造型相當獨特。（學甲寮慈興宮提供）

學甲寮慈興宮西營虎爺不敵颱風丹娜絲強風，從5米高塔頂墜落竟無損傷。（學甲寮慈興宮提供）

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