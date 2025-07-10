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    人類近200年蓋6862座水壩 大量蓄水竟讓地球兩極位移了

    自1835年以來，人類已經修築了6862座水壩，所儲存的龐大水量竟導致地球兩極偏移。圖為中國三峽大壩。（法新社）

    自1835年以來，人類已經修築了6862座水壩，所儲存的龐大水量竟導致地球兩極偏移。圖為中國三峽大壩。（法新社）

    2025/07/10 10:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自1835年以來，人類已經修築了6862座水壩，所儲存的水量足以填滿美國大峽谷兩次，這龐大水量的重量，竟導致地球兩極偏移。

    綜合外媒報導，哈佛大學研究團隊在《地球物理研究快報》發表最新研究指出，人類從1835年至2011年期間建造的水壩造成地球出現「真正極移」（True polar wander），所謂的「真正極移」是指一個固體的行星或衛星，因對其自轉軸的旋轉，導致北極和南極的地理位置發生「漂移」。

    地球地殼漂浮在一層熔岩地函之上，當在地殼移動巨大的物體時（例如水壩裡的水），重量分布改變，會導致地殼相對於地函移動，同時也會改變地球兩極的位置；研究主要作者娜塔莎（Natasha Valencic）指出：「當我們用水壩攔住水時，它不僅會從海洋中抽水，從而導致全球海平面下降，還會以不同的方式重新分配世界各地的質量。」

    研究發現，近200年來水壩蓄水導致地球兩極總共移動了約1.1公尺的距離，分為兩個時期，從1835到1954年，北美和歐洲大型水壩的建造使北極向東經103度線移動了20公分；而自1954年至2011年，東非和亞洲的大規模水壩建設，增加了地球兩側與北美和歐洲相對的重量，結果導致北極點進一步向西經117度移動57公分。（極地漂移並非直線，而是一條不穩定的線，這就是為什麼每個方向的淨位移加起來不超過1.1公尺）

    娜塔莎表示，雖然極點移動並不會因此引發新的冰河時期，但水壩對海平面的影響卻十分重大，她認為科學家應該在海平面上升預測中考慮大壩的影響，因為大壩阻擋了大量水流入海洋。約有1/4的水被水壩攔截，「這是我們需要考慮的另一件事，因為這些變化可能相當大，相當重要」。

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