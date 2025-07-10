生命起源解密！科學家打造「自我複製RNA」 窺見演化第一幕

圖為RNA分子示意圖。近期科學家在實驗室中成功打造一套可部分自我複製的RNA系統，解決長期困擾學界的「鏈分離問題」，讓觀察生命起源機制首次成為可實驗驗證的過程。（圖擷取自Freepik）

2025/07/10 10:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學媒體《Earth.com》報導，科學家在生命起源研究上取得重大突破，他們在實驗室中成功創建了一個能「自我複製」的RNA系統，為驗證「RNA世界」假說邁出關鍵一步。

此項研究的核心，在於解決了困擾學界數十年的「鏈分離問題」。在RNA複製時，新舊兩條分子鏈會緊密依附，阻礙下一輪複製。由倫敦大學學院學者阿特沃特（James Attwater）領導的團隊，巧妙利用極端溫度與酸鹼值循環，並搭配稱為「三核苷酸」的RNA短鏈，溫和且有效地解決了此難題。

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該團隊的實驗機制是讓系統在攝氏80度高溫下使RNA雙螺旋熔解，隨後在攝氏零下7度低溫中凍結。在結冰過程中，液體會形成高度濃縮的「共晶相」（一種如同冰鹽水的高度集中微環境），將聚合酶與作為建材的「三核苷-酸」短鏈corral在一起。這些短鏈不僅能阻止已分離的母鏈重新結合，同時也充當了複製新鏈的原料。

儘管目前系統中的RNA酶只能複製其180個字母序列中的30個，但研究人員已觀察到指數級增長。更重要的是，實驗中最有利於複製的片段，恰好與學界認為構成早期遺傳密碼的模式相符。這項發表於權威期刊《自然化學》的研究，將有助於人類最終在試管中，直接觀察突變與自然選擇的運作。

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