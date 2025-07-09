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    蜜月海灘拍照突落雷新娘遭劈死 丈夫目睹全程！

    妻拍照瞬間遭雷擊，丈夫目睹全程崩潰。。示意圖。（資料照）

    妻拍照瞬間遭雷擊，丈夫目睹全程崩潰。。示意圖。（資料照）

    2025/07/09 21:12

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯新婚僅一週的年輕夫妻在海灘度蜜月，正當丈夫舉起相機準備為妻子拍照時，一道閃電突如其來劈下，新娘當場倒地，丈夫目睹全程後也受傷送醫，這場天災瞬間將幸福撕裂。

    根據《The Sun》報導，這起悲劇發生在7月5日，地點為宏都拉斯奧莫亞（Omoa）海灘。23歲新娘史蒂芬妮（Stephany Lucero Elvir）與新婚丈夫克里斯欽（Cristhian Samir Álvarez Molina）剛於6月28日完婚，前往海邊度蜜月。當時克里斯欽正舉起手機準備為妻子拍攝蜜月照，卻在下一秒目睹一道閃電擊中兩人。目擊者稱，史蒂芬妮瞬間倒地，兩人被緊急送醫，最終她傷重不治，丈夫則奇蹟生還，目前情況未明。

    死者史蒂芬妮是一名年輕藥劑師，擁有兩所大學學位，來自首都德古西加巴（Tegucigalpa），是親友眼中的「聰明、善良、樂於助人」女孩。消息傳出後，宏都拉斯空軍（Honduran Air Force）亦發表聲明，向史蒂芬妮表達哀悼：「我們祈求宇宙的創造者讓她安息，也願全能的上主賜予克里斯欽及其家人、朋友力量與慰藉」。

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