芭比也生病了？美泰兒首款「糖尿病芭比」問世 身上配件曝光

新推出的第一型糖尿病芭比娃娃，手臂配戴持續血糖監測儀（CGM），腰間配有胰島素幫浦，服飾設計呼應糖尿病意識標誌。（圖擷取自Breakthrough T1D官網）

2025/07/09 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）8日宣布推出首款罹患第一型糖尿病的芭比娃娃，這是該品牌首次以慢性病患者為原型設計角色，旨在提升兒童的包容力與自我認同。公司高層表示，此舉旨在讓更多孩子能在他們喜愛的娃娃中看見自己的影子。

《法新社》報導，這款新芭比是與全球推動第一型糖尿病研究與支持服務的非營利組織Breakthrough T1D合作設計。娃娃手臂上配戴著持續血糖監測儀（CGM），腰間則有胰島素幫浦（insulin pump），並附有1支能顯示血糖追蹤應用程式的手機。

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美泰兒芭比資深副總裁伯格（Krista Berger）表示：「芭比有助於塑造孩童的早期世界觀，透過反映第一型糖尿病等醫療狀況，我們確保更多孩子能在他們想像的故事與喜愛的娃娃中看見自己。」

第一型糖尿病是一種自體免疫疾病，患者常在童年確診，需每日監測血糖並注射胰島素。為提升代表性，美泰兒也推出一款以超模凱特摩絲（Kate Moss）之女、同為糖尿病患者的萊拉（Lila Moss）為原型的訂製娃娃。

過去數十年，芭比的形象多為金髮、纖瘦的白人女性。自2016年起，該公司陸續推出「豐腴型」、「嬌小型」與「高䠷型」芭比，並在2019年推出一系列性別包容及帶有身體障礙的娃娃。此次推出糖尿病娃娃，正是美泰兒延續其多元化承諾、擴大角色代表性的重要一步。

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