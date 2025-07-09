開電車「打保齡球」！波蘭司機競技 冠軍將赴維也納爭霸

波蘭電車保齡球比賽中，駕駛須精準煞車碰撞球，以擊倒最多的保齡球瓶。（擷取自Tramwaje Warszawie官網）

2025/07/09 16:01

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭路面電車（Tramwaje Warszawie）駕駛競賽近日於首都華沙盛大登場，來自全國各地12支代表隊齊聚一堂，展現專業駕駛技術與巧思創意。比賽形式融合趣味與實用技能，包括「電車保齡球」等項目，最終由波茲南（Poznan）隊脫穎而出，將於今秋代表波蘭出戰世界電車駕駛錦標賽。

據《polsatnews》報導，這場比賽6月29日在華沙安諾普（Annopol）車廠舉行，參賽者全是來自全國不同城市的電車司機。他們在一連串考驗中比拚技術與反應，包括駕駛電車推動保齡球再撞擊球瓶、精準停車挑戰、避免碰觸人形紙板等，並模擬協助身障乘客上下車等實用場景。

請繼續往下閱讀...

主辦單位指出，這項賽事不僅是技術競賽，也強調駕駛人員對乘客安全的重視與應對特殊情況的能力，藉此展現現代大眾運輸司機的專業素養。

最終，由波茲南代表隊贏得冠軍，獲得9月代表波蘭參加「世界電車駕駛錦標賽」（World Tram Driver Championships）的資格，屆時將於奧地利維也納舉行，匯集來自歐洲各國的頂尖電車駕駛同場競技，進一步推廣安全、現代、專業的城市軌道運輸文化。

電車駕駛推動桿子讓球落在最高分的區間。（擷取自Tramwaje Warszawie 臉書）

除了常見的球類比賽，電車駕駛開車時也不得碰到人形紙板，展現比賽對行車安全的重視。（擷取自Tramwaje Warszawie 臉書）

這場電車駕駛比賽也考驗司機協助身障乘客的能力。（擷取自Tramwaje Warszawie 臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法