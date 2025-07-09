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    恐鳥復活計畫啟動！《魔戒》導演砸4.3億助攻引發生態與倫理論戰

    圖為南島巨恐鳥（South Island giant moa）復原想像圖，身高可達約3.6公尺，曾為紐西蘭陸地最大鳥類。 （美聯社）

    圖為南島巨恐鳥（South Island giant moa）復原想像圖，身高可達約3.6公尺，曾為紐西蘭陸地最大鳥類。 （美聯社）

    2025/07/09 13:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，《魔戒》系列電影導演彼得傑克森（Peter Jackson）正資助一項極具爭議的計畫，試圖讓紐西蘭已滅絕的巨鳥「恐鳥」（MOA）重返世界。傑克森與其伴侶為此計畫提供了1500萬美元（約新台幣4.3億元）資金。

    主導此計畫的生物科技公司Colossal Biosciences於8日宣布，將透過基因工程改造現存鳥類，使其重現已滅絕的南島巨恐鳥（South Island giant moa）特徵。合作方還包括紐西蘭當地的納伊陶（Ngāi Tahu）毛利部族研究中心 。

    然而，技術上的挑戰與倫理爭議並存。許多圈外科學家認為，讓滅絕物種重返現代地景的想法幾乎不可能，且可能分散保護現存物種的資源。該計畫目前仍處於初步階段，首要任務是從保存完好的恐鳥骨骸中提取DNA，再與鴯鶓（emu）等現存鳥類的基因組進行比對，以找出其獨特基因。

    Colossal先前曾運用基因編輯技術CRISPR，成功產下具有部分恐狼（dire wolf）特徵的幼狼。但其首席科學家坦言，鳥類胚胎在蛋中發育的特性，為胚胎移植與基因改造帶來了截然不同的科學挑戰。

    技術成功並不代表能順利落地。杜克大學生態學家皮姆（Stuart Pimm）警告，即使團隊成功創造出外型酷似的生物，也幾乎不可能讓這種「極度危險的動物」以有意義的方式重返野外。

    此計畫也將納入文化層面的考量，由坎特伯雷大學的毛利學者共同參與塑造。他們將協助評估恐鳥在毛利文化與神話中的角色，並藉此重新激發原住民族對其歷史與生態的連結。

    導演彼·傑克森（左）與Colossal公司執行長藍姆（Ben Lamm，右）於2024年在紐西蘭威靈頓展示其收藏的恐鳥化石。（美聯社）

    導演彼·傑克森（左）與Colossal公司執行長藍姆（Ben Lamm，右）於2024年在紐西蘭威靈頓展示其收藏的恐鳥化石。（美聯社）

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