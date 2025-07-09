他在草地撞見「蝸牛蜈蚣」！ 網揶揄：夠炒一盤螺肉

1名網友分享，下雨後偶然撞見一片草地上有6隻蝸牛黏在一起，順手拍下此景上傳至社群平台，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。（圖擷取自「路上觀察學院」臉書社團）

2025/07/09 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享，下雨後偶然撞見一片草地上有6隻蝸牛黏在一起，順手拍下此景上傳至社群平台，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。

這名網友昨於臉書社團「路上觀察學院」發文表示，他在疑似下雨過後的泥濘草地上看到6隻黏在一起的蝸牛，原PO打趣地說「蝸牛、一起、強大」。

請繼續往下閱讀...

許多網友看到PO文後紛紛留言，有人說「之前下雨天，我見過一群蝸牛黏在一起，比排球還大顆」，還有網友笑說「蝸牛與蝸牛之間的連結？」、「蝸牛蜈蚣」、「牠們是在搞蝸牛融合術嗎！」、「這串都夠炒一盤螺肉了」、「我有九層塔跟老薑」。

「香港生物多樣性博物館」臉書粉專提及，陸地蝸牛是陸生的，與完全水生的淡水或海蝸牛不同，牠們也需要一定程度的濕度才能生存。大多數蝸牛是夜間活動的，通常在陽光明媚的日子躲在黑暗潮濕的地方以避免乾燥。

1名網友分享，下雨後偶然撞見一片草地上有6隻蝸牛黏在一起，順手拍下此景上傳至社群平台，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。（圖擷取自「路上觀察學院」臉書社團）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法