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    花100多元買二手外套！ 他「一摸口袋」狂賺1萬多元

    美國一名網友分享，自己在二手商店以僅約 4 美元（約新台幣116元）的價格，購入一件復古韓國飛行員皮衣外套，未料回家仔細查看後，竟在外套毛裡內襯的隱藏口袋中，發現藏有高達 400 美元（約新台幣1萬1640元）的現金。（擷取自Reddit）

    美國一名網友分享，自己在二手商店以僅約 4 美元（約新台幣116元）的價格，購入一件復古韓國飛行員皮衣外套，未料回家仔細查看後，竟在外套毛裡內襯的隱藏口袋中，發現藏有高達 400 美元（約新台幣1萬1640元）的現金。（擷取自Reddit）

    2025/07/09 12:28

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名網友分享，自己在二手商店以僅約 4 美元（約新台幣116元）的價格，購入一件復古韓國飛行員皮衣外套，未料回家仔細查看後，竟在外套毛裡內襯的隱藏口袋中，發現藏有高達 400 美元（約新台幣1萬1640元）的現金，讓他驚呼這件夾克「這件外套根本自己付了帳」。

    網友「unstereotyped」幾個月前在 Reddit 論壇「r/ThriftStoreHauls」（跳蚤商店尋寶區）發文指出，他在當地一家二手商店購得一件外型復古的皮衣外套，外套來自韓國軍方樣式，不僅皮質厚實，還附有可拆卸的真皮毛內襯，裡層使用兔毛，兜帽部分則採用紐西蘭負鼠毛製成，整體質感相當出色。

    他表示，當時光是外觀就覺得超值，沒想到回家試穿、檢查內裡結構時，在毛裡後方竟意外摸到一個隱藏式口袋，打開一看裡面竟塞滿鈔票，總額高達 400 美元（約新台幣 1萬1640 元）。

    這篇貼文一出迅速引發熱議，不少網友留言笑稱：「哇，這外套真的在說『我自己買我自己』欸！」「你後來有回去把店裡每件外套都翻一遍嗎？」「你贏得今年跳蚤店大獎。」「我以後每件外套都要拆內裡檢查了。」

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