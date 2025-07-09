今天是史上最短一天？科學家預測地球自轉7月9日再破紀錄

地球完成一次自轉，即一個太陽日（solar day），通常需要精準的24小時。然而，近年來這個看似恆定的周期正意外地加速。（美聯社資料照）

2025/07/09 12:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家警告，今天（7月9日）可能是史上最短的一天，因為地球近年來出現了意料之外的自轉加速現象。此一以毫秒為計的微小變化，卻可能對全球定位系統（GPS）、金融體系乃至時間本身的計量方式構成實質影響。

《每日郵報》報導，根據倫敦大學天體物理學家瓊斯（Graham Jones）引述的數據，除了今天，今年夏季的7月22日及8月5日，預計也將比標準的24小時短上1.3至1.51毫秒。此前的紀錄為2024年7月5日，當時地球的自轉快了1.66毫秒。自1970年代起，科學家便開始使用原子鐘來精確追蹤這類變化。

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地球自轉加速的確切原因成謎，但科學家推測可能涉及多重因素。利物浦大學地球物理學家荷姆（Richard Holme）解釋，地球質量分布的微小變化是關鍵，其原理如同花式滑冰選手將手臂向內收攏時會旋轉得更快。例如氣候變遷導致的冰川融化，就可能影響質量分布。

其他潛在原因還包括地核內液態金屬的運動、大氣層的變化，甚至是地球磁場的減弱。科學家正綜合研究月球軌道、地核活動、洋流與風模式等多種因素，以試圖解開這個謎團。

這一加速趨勢與地球的長期演變形成鮮明對比。在月球引力的長期影響下，地球的自轉實際上正以極其緩慢的速度放緩。美國威斯康辛大學麥迪遜分校的地球科學家邁爾斯（Stephen Meyers）曾預測，地球上的一天最終可能變為25小時，但這需要約兩億年的時間。

目前，全球計時採用「世界協調時間」（UTC）。過去為配合地球自轉減速，計時系統有時會加入「閏秒」。然而，若地球持續加速，專家可能將史無前例地需要引入「負閏秒」，即從全球時間中減去一秒，以因應這一前所未見的計時挑戰。

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