想跟你當朋友？虎鯨被拍到「送食物給人類」 科學家揭驚人動機

該研究分析了多段虎鯨與人類互動的影像。圖為其中一幀畫面，捕捉到一隻虎鯨在水下叼著準備分享的獵物。（圖擷取自Journal of Comparative Psychology）

2025/07/09 12:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕在遼闊的北太平洋海域，有科學家目擊虎鯨將獵物緩緩推向人類，彷彿是1份來自海洋的贈禮。根據《Science Alert》報導，這項歷時20年的研究，首次系統性記錄並證實，虎鯨（Orcinus orca）會主動向人類分享食物，揭示這些高度智慧生物可能擁有跨物種的社交動機。

該研究發表於《比較心理學期刊》（Journal of Comparative Psychology），由加拿大「海灣鯨類學」（Bay Cetology）主導，記錄了34起虎鯨將魚、魷魚或海豹殘骸主動釋放至人類面前的行為。研究領導人、生態學家陶爾斯（Jared Towers）表示，這些案例均由虎鯨主動發起，並排除人類先靠近的情況。

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虎鯨具高度社會性，能以獨特叫聲溝通、傳承文化，並生活在母系群體中。陶爾斯指出，在虎鯨社群中，食物分享常見於建立關係與促進群體互動；當牠們向人類展現此行為，「可能也反映了牠們對建立聯繫的興趣」。

研究顯示，在多數案例中，虎鯨會將獵物釋放於人類一身距離內，停留觀察數秒，似乎等待人類回應。儘管人類多數選擇不接受這些「贈禮」，研究人員仍認為此舉顯示虎鯨可能在探索或建立互動模式。

至於為何發生這類跨物種利他行為，研究提出三項可能性：其一，虎鯨對好奇對象（人類）產生互動慾望；其二，當獵物充足時，分享是自然的資源分配行為；其三，虎鯨與人類雖同為頂級掠食者，但棲息於不同生態位，不構成競爭。

作者指出，這類利他行為可能是高度社會化物種的「文化副產品」，並與腦化程度（即大腦與身體尺寸的比例）有關。虎鯨的腦化指數僅次於人類，此項能力或促使牠們展現與人類相似的社交與認知傾向。

此組圖由研究團隊提供，集結了數個虎鯨向人類分享獵物的關鍵影像，記錄下虎鯨在船邊、水中等多種不同情境下的贈禮行為。（圖擷取自Journal of Comparative Psychology）

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