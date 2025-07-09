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    創拍賣最貴紀錄！ 西班牙起司放洞穴10個月熟成 逾百萬售出

    一塊在洞穴放置10個月左右卡布拉萊斯起司，日前在西班牙比賽中脫穎而出被評選為「最佳起司」，並在隨後舉行拍賣會以高達3萬6000歐元（約新台幣119萬元）售出，刷下史上最貴拍賣乳酪金氏世界紀錄。（圖擷取自金氏世界紀錄）

    一塊在洞穴放置10個月左右卡布拉萊斯起司，日前在西班牙比賽中脫穎而出被評選為「最佳起司」，並在隨後舉行拍賣會以高達3萬6000歐元（約新台幣119萬元）售出，刷下史上最貴拍賣乳酪金氏世界紀錄。（圖擷取自金氏世界紀錄）

    2025/07/09 12:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一塊在洞穴放置10個月左右卡布拉萊斯起司，日前在西班牙比賽中脫穎而出被評選為「最佳起司」，並在隨後舉行拍賣會以高達3萬6000歐元（約新台幣119萬元）售出，刷下史上最貴拍賣乳酪金氏世界紀錄。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄8日發布聲明提及，卡布拉萊斯當地起司監管委員會去年8月舉行「最棒的起司競賽」，總共有15家起司工坊參賽，經專業評審團審慎評選後，由「安赫爾·迪亞斯·埃雷羅」（Ángel Díaz Herrero）起司工坊獲得冠軍並獲得拍賣資格。

    拍賣現場競爭激烈，共有來自全西班牙的9家餐飲業者出價，最終由餐廳「科洛托蘋果酒館」（El Llagar de Colloto）以3萬6000歐元得標，成為金氏世界紀錄官方認證「拍賣會上售出最貴的起司」。

    這塊創紀錄的起司來自西班牙自治區阿斯圖里亞斯卡布拉萊斯（Cabrales）地區，由「安赫爾·迪亞斯·埃雷羅」起司工坊製作，重達約2.3公斤，以牛奶製成，並在海拔近1500公尺高的馬利特（Los Mazos）洞穴中熟成10個月。

    據悉，「安赫爾·迪亞斯·埃雷羅」乳酪工坊創辦人安赫爾已退休，目前由其妻恩卡尼芭妲（Encarni Bada）經營，每年生產約1萬公斤卡布拉萊斯起司。

    一塊在洞穴放置10個月左右卡布拉萊斯起司，日前在西班牙比賽中脫穎而出被評選為「最佳起司」，並在隨後舉行拍賣會以高達3萬6000歐元（約新台幣119萬元）售出，刷下史上最貴拍賣乳酪金氏世界紀錄。（圖擷取自金氏世界紀錄）

    一塊在洞穴放置10個月左右卡布拉萊斯起司，日前在西班牙比賽中脫穎而出被評選為「最佳起司」，並在隨後舉行拍賣會以高達3萬6000歐元（約新台幣119萬元）售出，刷下史上最貴拍賣乳酪金氏世界紀錄。（圖擷取自金氏世界紀錄）

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