為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    他去露營免費獲得「行走鬧鐘」 網壞笑︰好美味的Morning Call

    有日本網友分享，近期他去一處露營區度假，原本打算睡到自然醒，卻在早上被不請自來的「行走鬧鐘」吵醒，令他感到好氣又好笑。（圖擷取自@sth_west 社群平台「X」）

    有日本網友分享，近期他去一處露營區度假，原本打算睡到自然醒，卻在早上被不請自來的「行走鬧鐘」吵醒，令他感到好氣又好笑。（圖擷取自@sth_west 社群平台「X」）

    2025/07/08 23:40

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人為了遠離城市喧囂，喜歡在休假期間前往郊區或山林，進行能親近大自然的露營活動。不過一名日本網友表示，近期他去一處露營區度假，原本打算睡到自然醒，卻在早上被不請自來的「行走鬧鐘」吵醒，令他感到好氣又好笑，其他網友看到照片後，則壞心地直呼這個「行走鬧鐘」看起來非常美味。！

    社群平台「X」（前Twitter）名為「おふとんの中の挫屈」的日本網友，本月5日前往高知縣某處免費露營區住宿，當時現場只有他一個人紮營，為此開心地想要睡到自然醒。未料隔天凌晨4點多，原PO被帳篷外的宏亮聲音吵醒，拉開門簾一看，竟有一隻雄赳赳、氣昂昂的公雞站在門外啼叫，免費Morning Call服務讓他頓時哭笑不得。

    逗趣畫面笑翻逾960萬人，網友紛紛笑說，「鬧鐘還附早餐」、「羨慕營區配送雞肉」、「Morning Call（物理）」、「還附贈午餐的營地，完美」、「沒有叫外送卻自己跑來了」、「老闆你這雞也太生，還會跑」、「什麼鬧鐘，牠現在是早餐了」、「看起來好美味的Morning Call」、「一物兩用，Morning Call完順便當早餐」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播