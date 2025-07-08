他去露營免費獲得「行走鬧鐘」 網壞笑︰好美味的Morning Call

有日本網友分享，近期他去一處露營區度假，原本打算睡到自然醒，卻在早上被不請自來的「行走鬧鐘」吵醒，令他感到好氣又好笑。（圖擷取自@sth_west 社群平台「X」）

2025/07/08 23:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人為了遠離城市喧囂，喜歡在休假期間前往郊區或山林，進行能親近大自然的露營活動。不過一名日本網友表示，近期他去一處露營區度假，原本打算睡到自然醒，卻在早上被不請自來的「行走鬧鐘」吵醒，令他感到好氣又好笑，其他網友看到照片後，則壞心地直呼這個「行走鬧鐘」看起來非常美味。！

社群平台「X」（前Twitter）名為「おふとんの中の挫屈」的日本網友，本月5日前往高知縣某處免費露營區住宿，當時現場只有他一個人紮營，為此開心地想要睡到自然醒。未料隔天凌晨4點多，原PO被帳篷外的宏亮聲音吵醒，拉開門簾一看，竟有一隻雄赳赳、氣昂昂的公雞站在門外啼叫，免費Morning Call服務讓他頓時哭笑不得。

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逗趣畫面笑翻逾960萬人，網友紛紛笑說，「鬧鐘還附早餐」、「羨慕營區配送雞肉」、「Morning Call（物理）」、「還附贈午餐的營地，完美」、「沒有叫外送卻自己跑來了」、「老闆你這雞也太生，還會跑」、「什麼鬧鐘，牠現在是早餐了」、「看起來好美味的Morning Call」、「一物兩用，Morning Call完順便當早餐」。

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