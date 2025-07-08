為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    印尼農夫失蹤 竟遭8.5公尺巨蟒活吞身亡！全屍裹黏液畫面曝

    村民剖蛇取出男子遺體，屍體裹滿黏液場面駭人。（翻攝自X@creepyroom）

    村民剖蛇取出男子遺體，屍體裹滿黏液場面駭人。（翻攝自X@creepyroom）

    2025/07/08 20:59

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕蛇類入侵人類生活區，恐怖場景真實上演！印尼一名男子日前餵雞途中失聯，家屬搜山時竟發現他已遭8.5公尺長的巨蟒吞噬，屍體被完整封存在蛇腹中，全身衣物、體態皆清晰可辨，慘劇震撼全村。

    根據《每日郵報》報導，印尼東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）61歲農夫La Noti於7月4日清晨外出餵養家禽，未料途中遭一條從草叢竄出的巨蟒突襲，蛇身長達約8.5公尺，瞬間纏住他的小腿並展開獵殺。由於當時身邊無任何工具防身，La Noti最終被緊勒致死，整個人遭活吞進蛇腹。

    當天他遲遲未返家，家人深感不安，於隔日展開搜尋行動，並在馬賈帕胡特村（Majapahut）路邊發現其機車。往後方草叢追查時，一條腹部異常膨脹的巨蟒出現在樹林邊緣，引起眾人警覺。眾村民合力捕獲這條幾乎靜止不動的大蛇，當場剖開牠的腹部，結果證實La Noti的遺體就在蛇肚內，屍體被濃稠黏液包裹，全身衣著完好，令家屬悲痛欲絕。

    現場拍攝的影片目前已在網路瘋傳，可見數名村民小心地切開蛇腹，將遺體取出，親屬在旁哭泣不止。警方指出，這是當地首次發生人類被蟒蛇吞噬的案例，初步研判是因巨蟒棲地遭干擾所致。當地救災官員La Ode Risawal指出，近期大型蛇類出沒頻繁，居民已多次目睹牠們闖入住宅與田園。

    當地野生動物專家則表示，東南亞氣候潮濕且蟒蛇數量龐大，部分品種體長常超過6公尺以上，雖人蛇衝突罕見，但一旦棲息地遭破壞、食物來源短缺，就有可能演變成攻擊人類的悲劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播