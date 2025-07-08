印尼農夫失蹤 竟遭8.5公尺巨蟒活吞身亡！全屍裹黏液畫面曝

村民剖蛇取出男子遺體，屍體裹滿黏液場面駭人。（翻攝自X@creepyroom）

2025/07/08 20:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蛇類入侵人類生活區，恐怖場景真實上演！印尼一名男子日前餵雞途中失聯，家屬搜山時竟發現他已遭8.5公尺長的巨蟒吞噬，屍體被完整封存在蛇腹中，全身衣物、體態皆清晰可辨，慘劇震撼全村。

根據《每日郵報》報導，印尼東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）61歲農夫La Noti於7月4日清晨外出餵養家禽，未料途中遭一條從草叢竄出的巨蟒突襲，蛇身長達約8.5公尺，瞬間纏住他的小腿並展開獵殺。由於當時身邊無任何工具防身，La Noti最終被緊勒致死，整個人遭活吞進蛇腹。

當天他遲遲未返家，家人深感不安，於隔日展開搜尋行動，並在馬賈帕胡特村（Majapahut）路邊發現其機車。往後方草叢追查時，一條腹部異常膨脹的巨蟒出現在樹林邊緣，引起眾人警覺。眾村民合力捕獲這條幾乎靜止不動的大蛇，當場剖開牠的腹部，結果證實La Noti的遺體就在蛇肚內，屍體被濃稠黏液包裹，全身衣著完好，令家屬悲痛欲絕。

現場拍攝的影片目前已在網路瘋傳，可見數名村民小心地切開蛇腹，將遺體取出，親屬在旁哭泣不止。警方指出，這是當地首次發生人類被蟒蛇吞噬的案例，初步研判是因巨蟒棲地遭干擾所致。當地救災官員La Ode Risawal指出，近期大型蛇類出沒頻繁，居民已多次目睹牠們闖入住宅與田園。

當地野生動物專家則表示，東南亞氣候潮濕且蟒蛇數量龐大，部分品種體長常超過6公尺以上，雖人蛇衝突罕見，但一旦棲息地遭破壞、食物來源短缺，就有可能演變成攻擊人類的悲劇。

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