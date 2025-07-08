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    這不是奧運！荷蘭超狂「撐竿跳河」大賽 12米長竿爬不好秒變落湯雞

    女子選手在「撐竿跳河」比賽中緊握竿身，全神貫注爬升，以便在最高點拋身躍向對岸。（法新社）

    女子選手在「撐竿跳河」比賽中緊握竿身，全神貫注爬升，以便在最高點拋身躍向對岸。（法新社）

    2025/07/08 15:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕每年夏季，荷蘭從菲士蘭（Friesland）到烏特勒支（Utrecht）等省份，都會迎來「撐竿跳河」（fierljeppen）賽季。據《法新社》報導，這項結合撐竿跳、爬竿、長跳遠與意外落水的獨特運動，已是荷蘭最具代表性的國粹之一。

    參賽者需手持長達12公尺（約4層樓高）的碳纖維長竿衝向水道起跳，但挑戰不止於此。他們必須在空中迅速爬竿，並在竿子傾倒前奮力拋向對岸沙坑，以求最遠距離。

    此運動紀錄保持人、農夫德赫魯特（Jacob de Groot）說：「這是典型的荷蘭運動，我想因世界上其他地方沒這麼多運河，人們也沒這麼瘋狂。」他形容此運動「極限、瘋狂且令人上癮」，並已傳授給自己的孩子。

    此運動歷史可追溯數百年前的農村生活，當時農夫用長木桿撐越田間運河，最早競賽紀錄為1767年。據傳說，在1575年反抗西班牙統治時，曾有人將密函藏於竿中穿越敵線。

    據當地協會發言人提格拉爾（Eelco Tigchelaar）所述，此運動誕生於酒吧。當時農夫之子們酒後吹噓能跳多寬的運河，酒保嗅到商機，便挖了更寬的運河供他們挑戰，競賽於是成形。

    如今，「fierljeppen」（菲士蘭語意為「長跳遠」）已有正式規章。31歲的軟體工程師、女子選手克萊默（Tessa Kramer）表示，雖女性選手較少，但她們的存在也為後進樹立榜樣。這項源於土地的古老技藝，已成凝聚社群、展現荷蘭文化認同的年度盛事。

    選手於荷蘭菲士蘭省參加「撐竿跳河」（Fierljeppen）比賽，奮力爬上長竿，準備跨越寬水道，挑戰極限。（法新社）

    選手於荷蘭菲士蘭省參加「撐竿跳河」（Fierljeppen）比賽，奮力爬上長竿，準備跨越寬水道，挑戰極限。（法新社）

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