想慶祝預算不足？ 日本銚子電氣自製「102週年海報」笑翻萬人

今年7月5日，銚子電鐵迎接開通102週年，然而由於公司預算不足，只能請職員自製一張慶祝海報，令人眼花撩亂又七彩繽紛的奇妙設計，意外在網上掀起熱議。（圖擷取自@choden_inubou 社群平台「X」）

2025/07/08 15:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本千葉縣、擁有逾百年歷史的地區鐵路公司「銚子電鐵」，受到人口外流等因影響，導致載客量持續下滑，公司長年面臨鉅額虧損。今年7月5日，銚子電鐵迎接開通102週年，然而由於公司預算不足，只能請職員自製一張慶祝海報，令人眼花撩亂又七彩繽紛的奇妙設計，意外在網上掀起熱議。

據悉，銚子電鐵在本月5日當天，於IG、臉書粉專、X（原推特）的官方社群帳號，發布一張慶祝開通102週年的海報，除有多種字體與色彩繽紛的配色，還附上銚子電鐵的列車照片，以及近年來成為公司主要營收來源的「濕仙貝」（ぬれせ煎餅）。銚子電鐵職員也坦言，由於公司預算有限，因此只好由職員花1小時自製這張海報。

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海報曝光後，立即吸引不少日本鐵道迷與網友關注，甚至在X平台擁有53萬人追蹤的諾魯政府觀光局日本辦公室，也調皮地效仿銚子電鐵「預算不足」的海報設計，請職員花3小時製作出類似的海報，還表示會將它用來宣傳諾魯參加大阪世博會的場館。另外，台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發該圖後，也吸引許多台灣網友議論。

台日網友對此表示，「Y2K風格」、「夢回平成初年」、「很有華國美學」、「字體的換行方式好讓人煩躁」、「台鐵對不起，我以前罵你了」、「看起來像是Web1.0時代的海報」、「這設計太懷舊了，讓我的眼睛被吵到」、「用PPT的話，能在10分鐘內做出類似的圖」、「我覺得這個設計的真的是挺有設計感的，就只差設計了」。

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