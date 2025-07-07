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    193歲陸龜「強納森」 見證40位美國總統仍享美食與愛情

    現年將滿193歲的塞席爾巨龜「強納森」（Jonathan），依然在英屬聖赫勒拿島的草地上悠閒生活。（圖：Kevin Gepford／維基共享，CC BY-SA 4.0）

    現年將滿193歲的塞席爾巨龜「強納森」（Jonathan），依然在英屬聖赫勒拿島的草地上悠閒生活。（圖：Kevin Gepford／維基共享，CC BY-SA 4.0）

    2025/07/07 08:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕光是一位總統任期就可能感覺漫長，你能想像有生物見證過40位嗎？根據《IFLScience》報導，全球現存最老的陸地動物，一隻名為「強納森」（Jonathan）的塞席爾巨龜，就達成了這項驚人成就，其一生橫跨了從傑克森（Andrew Jackson，任期為 1829年3月4日－1837年3月4日）到川普的40位美國總統。

    根據金氏世界紀錄，「強納森」不僅是現存最老的陸地動物，亦是人類有紀錄以來最長壽的龜類之一。牠在1882年被送抵南大西洋的英屬聖赫勒拿島時，就已是成年體型，專家據此推估其出生年份約在1832年，這意味著牠今年將迎來至少193歲的生日。

    如此高齡，也讓「強納森」的日常生活格外受到關注。儘管因白內障幾近失明、嗅覺也已退化，但牠的食慾依然旺盛。其獸醫霍林斯（Joe Hollins）在2023年透露，牠特別喜歡香蕉、萵苣心與蘋果等蔬果。

    除了享受美食，「強納森」的日常作息也相當悠閒。霍林斯描述：「天氣好時，牠會把長脖子和四肢完全伸出龜殼外曬太陽；大熱天就躲到陰涼處；冬天冷的時候，牠會把自己埋進落葉堆裡待上一整天。」

    然而，這隻近200歲的「龜瑞」，或許只是在為牠的愛情生活儲備精力。霍林斯在2019年受訪時便透露：「儘管年事已高，強納森仍保有良好性慾，時常被看見與牠的同伴艾瑪（Emma），有時甚至是佛萊德（Fred）進行交配。」

    當然，身為一隻生活在聖赫勒拿島的陸龜，「強納森」大概從未關心過美國的政治紛擾。對牠而言，享受陽光與一頓美味的綠葉點心，顯然比白宮的主人是誰來得重要多了。

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