臨場感MAX！ 日本趣味T恤圖案「氣噗噗黑貓」爆紅

日本女網友分享，她手洗衣一件T恤時，看到衣服上呈現炸毛警戒狀態的黑貓，在衣服被水淋濕後，似乎變得更加憤怒，模樣與家中愛貓洗澡時的模樣如出一轍。（圖擷取自@manaka_kotohogi 社群平台「X」、GMOインターネットグループ，本報合成）

2025/07/06 23:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名家中養貓的女網友分享，她手洗衣一件T恤時，看到衣服上呈現炸毛警戒狀態的黑貓，在衣服被水淋濕後，似乎變得更加憤怒，模樣與愛貓洗澡時的模樣如出一轍，逗趣畫面曝光後，意外在網上掀起熱烈迴響。

社群平台「X」（前Twitter）名為「y_manaka/七嶋ナオ」的日本女網友，昨（5）日上午分享一張照片，只見一件有著黑貓圖案的白底T恤，正被泡在水中清洗，衣服上原本就氣噗噗的黑貓圖案，經過泡水後看起來更加暴怒，似乎隨時想要出手攻擊，讓有養貓的原PO忍不住笑說，「雖然只是在洗T恤，但是臨場感十足。」

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照片曝光後，獲得高達19萬人按讚，網友們紛紛笑說，「想買惹」、「快關水！ 喵喵嚇瘋了 」、「我需要這個酷酷的東西」、「每天都有手洗衣服的動力了」、「這是封印惡魔時所穿的衣服」、「我要買了它，因為貓貓真的太可愛了」、「我幾乎能聽到瀕臨死亡的痛苦尖叫聲」、「貓皇︰喵嗚！！！別把水弄到我身邊！！！！！」。

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