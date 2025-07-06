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    菲律賓巨無霸夾娃娃機 挑戰金氏世界紀錄

    菲律賓宿霧市一家山頂觀景商場內，最近推出巨無霸夾娃娃機，打算挑戰金氏世界紀錄。（圖擷自PlayFair粉專）

    菲律賓宿霧市一家山頂觀景商場內，最近推出巨無霸夾娃娃機，打算挑戰金氏世界紀錄。（圖擷自PlayFair粉專）

    2025/07/06 22:40

    〔中央社〕「夾娃娃機」風潮開始進入菲律賓，中部大城宿霧市一家山頂觀景商場內，最近推出巨無霸機台，多名大人站在裡面都顯小，打算挑戰金氏世界紀錄。

    這台夾娃娃機設於宿霧市（Cebu）郊區TOPS山頂觀景商場內的遊樂場。

    根據商家今天的臉書貼文，這台夾娃娃機名為「爪王」（Claw King），將要挑戰世界上最大台夾娃娃機的紀錄。

    在昨天的啟用儀式上，當地眾議員拉瑪（Edu Rama）、市議員加爾加尼拉（Joel Garganera）聯同商家代表，見證了「爪王」的測量程序，結果為長5.229公尺、寬2.477公尺、高3.88公尺。

    「爪王」的長度相當於6台一般夾娃娃機，寬度相當於3台一般夾娃娃機，高度則相當於2台一般夾娃娃機，裡面擺放大型絨毛玩具。

    拉瑪說，他帶家人去日本玩時，幾乎每天都會玩夾娃娃機，希望「爪王」能帶動宿霧市的觀光。

    目前金氏世界紀錄中曾運作的最大台夾娃娃機是2011年設在美國俄亥俄州（Ohio）岱頓市（Dayton）的「耶誕老人之爪」（Santa Claw），長5.1公尺、寬2.4公尺、高3.6公尺。

    菲律賓宿霧市一家山頂觀景商場內，推出巨無霸夾娃娃機，工作人員正在丈量尺寸，打算挑戰金氏世界紀錄。（圖擷自PlayFair粉專）

    菲律賓宿霧市一家山頂觀景商場內，推出巨無霸夾娃娃機，工作人員正在丈量尺寸，打算挑戰金氏世界紀錄。（圖擷自PlayFair粉專）

    巨無霸夾娃娃機不只機台超大，就連夾中的娃娃尺寸也非同小可。（圖擷自PlayFair粉專）

    巨無霸夾娃娃機不只機台超大，就連夾中的娃娃尺寸也非同小可。（圖擷自PlayFair粉專）

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