開創首例！ 美國獸醫用魚皮治愈瀕死白頭鷹

美國威斯康辛州1間動物醫院成功用魚皮將1隻瀕死的白頭鷹救回，示意圖。（歐新社）

2025/07/06 12:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕用魚皮來治療傷口？美國威斯康辛州1間動物醫院使用這個方式，成功將1隻瀕死的白頭鷹救回，並於4日將牠野放，成為首起將魚皮治療應用在猛禽的例子。

據《今日美國》報導，美國威斯康辛州北部的1間動物醫院在2024年8月接收了1隻名為凱爾（Kere）的白頭鷹，這隻白頭鷹當時已瀕臨死亡，不僅從膝蓋到腳踝的部分都被撕開，同時蛆蟲以及細菌也在傷口處肆意滋生。

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當時負責治療凱爾的獸醫阿曼（Kim Ammann）表示，本以為痊癒已無希望，但當看到凱爾在腿部纏完繃帶後竟然可以站起來，便發現一絲希望，意識到只要找到合適的材料包覆傷口，那麼這隻白頭鷹就可以重新展翅高飛。

經過考量後，阿曼聯繫了1間曾提供北大西洋鱈魚的皮來幫助人類傷口癒合和組織再生的公司，即使該技術從未應用在白頭鷹這類猛禽上，但阿曼還是大膽的嘗試聯繫，所幸該公司也立刻回覆，並向動物醫院提供免費的醫用魚皮。

在之後的幾周內，阿曼為凱爾進行2次的皮膚移植手術，而手術十分成功，再來只需要定期復健，同時進行傷口護理以及繃帶更替後就行，阿曼補充，這段時間凱爾對這些醫療行為均未產生抗拒，這是因為如此，後續療程才能如此順利。

到了今年6月，凱爾已經能夠再次展翅翱翔，為確保牠能有更多時間適應夏季的野外生活，因此院方決定在近期挑個時間野放凱爾，最終他們選在7月4日，當時有約100名觀眾聚集在醫院，就是要親眼目睹這隻白頭鷹再次回歸大自然的瞬間，阿曼提到，很高興能看到凱爾能夠重新獨立生活。

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