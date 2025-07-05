太神奇！開車經過「這地方」減速丘 竟響起貝多芬名曲《歡樂頌》

阿聯酋富查伊拉酋長國的E84高速公路鋪設特殊路面，駕駛行經時可聽見《歡樂頌》旋律，成為東岸吸睛新地標。（美聯社）

2025/07/05 13:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕開車也能聽古典樂？阿拉伯聯合大公國東岸的富查伊拉酋長國（Fujairah），最近打造出一段「會唱歌的公路」，車輛只要以時速100公里通過特殊鋪設的路面，就能在輪胎與柏油間「奏出」貝多芬第九交響曲名段《歡樂頌》，堪稱將交通工程與古典藝術完美結合。

《美聯社》報導，這段音樂公路全長近1公里，位於E84高速公路的入城路段，又稱「謝赫哈利法路」。只要駕駛行駛在最右側車道，就能經由路面特殊凹槽與車速產生共鳴，播放出貝多芬最廣為人知的旋律《歡樂頌》。這也是歐盟官方頌歌，象徵團結與希望，如今卻響徹在波斯灣另一側的沙漠國度，引發熱議。

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這項名為「音樂之路」的計畫由富查伊拉美術學院（Fujairah Fine Arts Academy）與地方政府合作完成，學院主任赫費提（Ali Obaid Al Hefaiti）表示：「我們的目的是讓藝術走進日常生活，也希望透過這種方式推廣藝術文化。」

赫費提指出，駕駛若以約100公里的時速通過，旋律才會最精準動聽。除了吸引大量社群媒體分享，也成為遊客拍照與打卡熱點，讓這個位於阿聯酋東部、濱臨阿曼灣的小酋長國意外走紅，展現另類的城市行銷策略。

「唱歌的公路」其實並非全球首創，類似概念曾出現在伊朗、南韓與日本等地。但赫費提強調，這是阿拉伯世界第一條音樂公路，象徵文化與創意的新融合，即使是選擇18世紀德國作曲家的作品，也代表著包容多元的藝術觀。

面對「為何用歐洲古典音樂代表阿聯酋文化」的質疑，赫費提表示，他鼓勵學生探索不同文明與藝術形式，「藝術無國界，能讓我們以全新方式理解世界。」

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