史上首例！白鯨接受全身麻醉手術成功甦醒

白鯨「奇馬陸」接受全身麻醉手術，約30名專家全程參與，場面緊張凝重。（圖：Shedd Aquarium／Brenna Hernandez ）

2025/07/05 13:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕手術對任何生物而言都具高度風險，尤其是對生活在水中的大型哺乳動物而言，更具複雜挑戰。根據《IFLScience》報導，美國芝加哥雪德水族館（Shedd Aquarium）的一頭白鯨「奇馬陸」（Kimalu），近期成功接受一場移除頭部囊腫的全身麻醉手術並順利甦醒，成為全球已知第一頭在全麻後存活的白鯨。

「奇馬陸」從小在雪德水族館長大，管理員在每日健康檢查中發現其異狀後，決定為這頭重逾450公斤的白鯨進行電腦斷層掃描（CT），並根據掃描結果，確認手術是必要的治療方案。

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雪德水族館動物健康副總裁唐醫師（Karisa Tang）在聲明中表示：「為一頭白鯨進行麻醉和手術，沒有任何劇本可循。」此次手術由約30名跨領域專家共同執行，團隊成員包含人類外科醫師與獸醫專家。由於白鯨頭部「額隆」等獨特的生理結構，團隊無法預知「奇馬陸」會對麻醉有何反應。

為了協助牠甦醒，團隊讓牠被熟悉的管理員環繞，並播放水族館裡其他白鯨同伴的叫聲，讓牠在熟悉的聲音中恢復意識。術後，「奇馬陸」被移至一個恢復池中接受密切監控。

唐醫師坦言，「奇馬陸」的恢復仍需要時間，且並非百分之百有保證，但她相信手術已為牠帶來極大的舒緩。她說：「現在，奇馬陸可以按照自己的步調康復，我們會跟隨牠的引導。」

唐醫師在描述手術過程時表示：「有些時刻，感覺我們所有人都在同時屏住呼吸。」這次成功的案例，不僅幫助了「奇馬陸」，也為獸醫學界在白鯨麻醉與手術方面，開創了新的可能。

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