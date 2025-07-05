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    開太空船？中國測速照相機抓超速 驚見時速「17052公里」

    一名來自中國江蘇的網友，近日在網路上曬出一張荒謬的超速罰單，顯示車速高達每小時1萬7052公里，超速比達21215%，並開罰人民幣2000元（約新台幣8000元）、記滿12分，引發網友熱烈討論。（擷取自微博）

    一名來自中國江蘇的網友，近日在網路上曬出一張荒謬的超速罰單，顯示車速高達每小時1萬7052公里，超速比達21215%，並開罰人民幣2000元（約新台幣8000元）、記滿12分，引發網友熱烈討論。（擷取自微博）

    2025/07/05 12:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名來自中國江蘇的網友，近日在網路上曬出一張荒謬的超速罰單，顯示車速高達每小時1萬7052公里，超速比達21215%，並開罰人民幣2000元（約新台幣8000元）、記滿12分，引發網友熱烈討論。許多人調侃「這不是開車，是開太空船吧！」、「上班可以繞地球一圈回來了」。

    根據曝光的超速罰單照片可見，該名網友不只被罰款，還因違規被扣了12分。而根據中國「機動車駕駛人記分制度」，每位駕駛人每個記分週期（12個月）初始有12分。違規行為會依據嚴重程度扣除相應分數（如闖紅燈扣6分，超速扣3到12分不等），扣滿12分者，需參加課程和考試，通過後才能恢復駕駛資格。

    這張罰單爆紅後，許多中國網友質疑測速系統的準確性，認為如此明顯不合理的數據，竟能列入正式罰單，令人質疑交通執法的可靠度。有網友笑稱：「這比科幻片還扯」、「地球最快車主認證」。

    根據當地媒體報導，該超速紀錄由江蘇無錫市的測速設備所拍攝。對此，無錫交警單位也在社群平台回應，證實該設備當時「系統異常」，造成誤判，所有錯誤紀錄均已撤銷，系統亦已完成修復。

    交警表示，若民眾對交通違規紀錄有任何疑問，可隨時聯繫他們反映，「我們會即時回應，歡迎民眾多給寶貴意見，協助我們優化服務。」

    儘管事件已圓滿處理，但也凸顯當前交通執法科技仍有升級空間，網友呼籲主管機關應加強系統維護與數據核對，避免再發生類似「烏龍罰單」，不僅損及公信力，也讓民眾白跑一趟、徒增困擾。

    這張罰單爆紅後，許多中國網友質疑測速系統的準確性，認為如此明顯不合理的數據，竟能列入正式罰單，令人質疑交通執法的可靠度。（擷取自微博）

    這張罰單爆紅後，許多中國網友質疑測速系統的準確性，認為如此明顯不合理的數據，竟能列入正式罰單，令人質疑交通執法的可靠度。（擷取自微博）

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