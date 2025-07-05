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    挖到寶！祕魯工人鋪管線 竟在地底刨出千年木乃伊

    祕魯利馬市郊一處天然氣管線施工現場，工人意外在地表下約半公尺處挖出一具前印加時期的木乃伊，推定距今已有約1000年歷史。（美聯社）

    祕魯利馬市郊一處天然氣管線施工現場，工人意外在地表下約半公尺處挖出一具前印加時期的木乃伊，推定距今已有約1000年歷史。（美聯社）

    2025/07/05 09:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在祕魯首都利馬進行天然氣管線擴建工程時，工人意外發現一具距今約千年的木乃伊，埋藏深度僅約半公尺，現場震驚施工人員與考古界。根據《美聯社》報導，這具遺骸保存完整，推定屬於前印加時期的昌凱文化（Chancay culture）。

    此次發現地點為近年由農地改建成住宅區的勞工社區。負責當地考古監測工作的公用事業公司Cálidda，其考古學家阿里亞加（Jose Aliaga）表示，木乃伊呈坐姿，包覆於布中，頭髮仍留有深棕色色澤。他指出，發現地點原為農業用地，在過去幾十年轉型為都市住宅，但地底仍藏有歷史遺跡，這次為上週由施工人員首先發現後回報而展開調查。

    Cálidda考古監測計畫主任巴哈蒙德（Jesús Bahamonde）指出，該具木乃伊可能屬於昌凱文化的漁民社會，時間約介於西元1000至1470年之間。昌凱文化在利馬一帶繁盛於前印加時期，以織布與漁撈為主，也留下大量陶器與墓葬遺跡。

    祕魯考古學家學會院長范達倫（Pieter Van Dalen）指出，類似考古發現在利馬相當常見，特別是木乃伊遺體。祕魯沿海地區乾燥氣候有助於遺體自然風乾，而部分木乃伊則是因文化儀式製作而成，常呈坐姿，雙手掩面，反映當地的喪葬傳統。

    利馬目前人口逾1000萬，是一座現代化大都市，但據統計，市內仍分布超過400處考古遺址。這次在施工現場發現木乃伊，再次顯示出都市建設與古代文明之間的高度重疊性。根據現場專家說法，該木乃伊後續將由考古團隊進行清理、登錄與保護，並由文化部門安排保存或進一步研究。

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