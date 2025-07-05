羅馬帝國有「大腳怪」？英國考古挖出神秘巨鞋

馬格納堡壘出土的30公分長羅馬皮鞋，考古團隊推測可能屬身材高大的士兵所有，顛覆人們對羅馬帝國成員的刻板印象。（法新社）

2025/07/05 09:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕羅馬帝國的士兵腳有多大？根據《法新社》報導，英國考古學家在英格蘭北部一處古羅馬堡壘遺址中，挖掘出一批尺寸「異常巨大」的2000年前鞋子，其比例之高與其他羅馬遺址形成強烈對比，讓研究人員百思不得其解。

這批出土的八雙鞋履，長度皆逾30公分，相當於現代歐規49號（美規15號）。它們是在鄰近哈德良長城（Hadrian's Wall）的馬格納羅馬堡壘（Magna Roman Fort）一處防禦壕溝中發現，該處過去常作為羅馬軍事廢棄物堆置地。

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此考古計畫由「溫多蘭達信託基金會」（Vindolanda Charity Trust）主持，該機構自1970年代起即專注於哈德良長城沿線的遺址發掘與保存。資深考古學家芙蕾姆（Rachel Frame）表示，這次發現「真的不尋常」。在基金會保存的數百雙羅馬鞋中，特大尺寸鞋款極為罕見，然而馬格納堡壘此次出土的鞋履中，約有四分之一屬於此一尺寸區間。團隊正研究歷史文獻與軍團資料，以釐清是否曾駐紮過來自帝國其他地區、體型更高大的軍團，或涉及特定地區徵兵政策差異。

考古學家指出，這些皮革鞋能保存至今，主要得益於壕溝內極低氧含量的土壤條件，使有機材質千年不腐。此發現也凸顯馬格納堡壘在考古保存上的特殊價值，讓研究人員得以辨識日常物件中的細微差異。

這項意外發現，也再度喚起對羅馬帝國文化組成的興趣。芙蕾姆提醒，談到羅馬人，人們往往只聯想到義大利，卻忽略羅馬帝國曾橫跨歐洲、北非與中東，涵蓋多元族裔與語言群體，「在這樣一座邊疆堡壘，很可能有來自不同背景的人相遇。」

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