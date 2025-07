笑翻！中國機器人足球賽狂跌倒 靠真人「擔架抬出場」

2025/07/04 14:55

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕2025 RoBoLeague機器人足球聯賽總決賽6月28日在北京智慧電競賽事中心登場,這是中國首場採用全自主人工智慧操控、3對3賽制的人形機器人足球賽,亦是2025世界人形機器人運動會的首場測試賽之一。比賽過程中,機器人球員頻因動作不穩導致多次跌倒,滑稽畫面在社群網路瘋傳。

綜合媒體報導,此次總決賽共有來自4所高校的隊伍參賽,包括清華大學「Vulcan火神隊」和「Power智能隊」、北京農業大學「山海隊」與北京信息科技大學「Blazel光熾隊」。比賽於當日晚間6時30分開踢,最終由火神隊以5比3擊敗山海隊,拿下冠軍。

機器人足球賽採用全自主操作技術,參賽機器人搭載視覺傳感器與人工智慧系統,能獨立完成辨識足球、判斷場地位置、避障及比賽策略執行。每支隊伍出場的3名機器人穿著球衣並印有編號,依據AI判斷進行對戰與配合。

在比賽中,儘管機器人步履蹣跚,仍展現了視覺識別與定位能力,透過鏡頭與感測器的協助。這些機器人也能識別球門、場地、場線與對手,並根據輸入資訊作出比賽判斷。進球之後,機器人球員還高舉拳頭慶祝。

不過,整體技術仍處發展階段,機器人行動時常出現不穩、碰撞甚至跌倒的情況。比賽中有多名機器人跌倒後無法自行起身,需由現場工作人員以擔架移出場外。有觀眾笑稱,這場比賽裡最忙的是,抬機器人的人類,甚至有人提到,以後中國足球有希望了,男足就派機器人去踢。

China just hosted the world’s first fully autonomous robot football match.



Three-a-side. No humans. All AI.



The result? Less like Mbappé… more like Metal Slapstick League. ????⚽#ai #robots #agi #football pic.twitter.com/AlkJvd9AZl