7/5世界末日？這天其實是「國際比基尼日」 起源竟與原子彈有關

2025/07/04 00:26

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕日本南部外海地震頻傳,加上網友瘋傳漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》書中提到「今年7月5日將發生大災難」,謠言越演越烈,甚至進階成那天是世界末日。不過每年的7月5日其實是「國際比基尼日」(National Bikini Day),各國比基尼愛好者這天都會穿上它來慶祝。

據了解,早在「比基尼」(Bikini)一詞正式出現前,人類歷史上就曾出現過許多相似的泳裝或服飾,直到1946年7月5日,法國設計師雷德(Louis Reard)發明讓女性在海灘穿著上下2件式、僅用3塊布與4條繩組成的泳裝,外型輕便又前衛,又露出手臂、大腿等部位,給當時保守社會投下了震撼彈。

根據雷德回憶,他為這款打破陳規的新泳裝命名為「比基尼」,名字與核武器試驗有關。據悉,美國軍方從1946年到1958年,在太平洋馬紹爾群島共和國的比基尼環礁(Bikini Atoll)進行名為十字路口行動(Operation Crossroads)核試行動;部分歷史學家推測,雷德是想暗喻新泳裝未來將對全世界產生核爆般的影響力。

另外,跟雷德同為法國設計師的海姆(Jacques Heim),早在1946年5月推出跟雷德相似、掀起社會轟動的簡便泳裝,命名為「原子彈」(atome),名字來自當年已知最小粒子,海姆還標榜它是「世界上最小的泳衣」。儘管海姆先於雷德展示新泳裝,但雷德的設計更吸引大眾注意,後世也以雷德的「比基尼」來稱呼這類泳裝。

隨著社會風氣演變,比基尼從一開始備受批判傷風敗俗,到如今成為多數國家民眾的日常穿搭選項,除了各種戲水場所,運動、電影、時尚、健美或選美比賽等場所,也可看見其身影。至於國際比基尼日創立的目的,除了是慶祝比基尼的誕生,也是為了紀念比基尼從誕生至今,成為自由、解放身體、女性自主等象徵。

On #ThisDayinHistory 1946, French designer Louis Reard unveils the bikini in Paris. Parisian showgirl Micheline Bernardini modeled the new fashion, dubbed the “bikini,” after a news-making U.S. atomic test that had taken place off the Bikini Atoll. #FashionHistory #bikini pic.twitter.com/sozIIsLkAC

Today is National Bikini Day. The modern version of the two-piece swimsuit by French designer Louis Réard debuted #OTD in 1946. Réard named his creation after the Bikini Atoll where the U.S. was conducting nuclear weapons tests for Operation Crossroads. #NationalBikiniDay pic.twitter.com/32lvPw2Jgi