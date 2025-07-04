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    7/5世界末日？這天其實是「國際比基尼日」 起源竟與原子彈有關

    每年的7月5日是「國際比基尼日」（National Bikini Day）。示意圖。（美聯社、法新社資料照，本報合成）

    每年的7月5日是「國際比基尼日」（National Bikini Day）。示意圖。（美聯社、法新社資料照，本報合成）

    2025/07/04 00:26

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本南部外海地震頻傳，加上網友瘋傳漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》書中提到「今年7月5日將發生大災難」，謠言越演越烈，甚至進階成那天是世界末日。不過每年的7月5日其實是「國際比基尼日」（National Bikini Day），各國比基尼愛好者這天都會穿上它來慶祝。

    據了解，早在「比基尼」（Bikini）一詞正式出現前，人類歷史上就曾出現過許多相似的泳裝或服飾，直到1946年7月5日，法國設計師雷德（Louis Reard）發明讓女性在海灘穿著上下2件式、僅用3塊布與4條繩組成的泳裝，外型輕便又前衛，又露出手臂、大腿等部位，給當時保守社會投下了震撼彈。

    根據雷德回憶，他為這款打破陳規的新泳裝命名為「比基尼」，名字與核武器試驗有關。據悉，美國軍方從1946年到1958年，在太平洋馬紹爾群島共和國的比基尼環礁（Bikini Atoll）進行名為十字路口行動（Operation Crossroads）核試行動；部分歷史學家推測，雷德是想暗喻新泳裝未來將對全世界產生核爆般的影響力。

    另外，跟雷德同為法國設計師的海姆（Jacques Heim），早在1946年5月推出跟雷德相似、掀起社會轟動的簡便泳裝，命名為「原子彈」（atome），名字來自當年已知最小粒子，海姆還標榜它是「世界上最小的泳衣」。儘管海姆先於雷德展示新泳裝，但雷德的設計更吸引大眾注意，後世也以雷德的「比基尼」來稱呼這類泳裝。

    隨著社會風氣演變，比基尼從一開始備受批判傷風敗俗，到如今成為多數國家民眾的日常穿搭選項，除了各種戲水場所，運動、電影、時尚、健美或選美比賽等場所，也可看見其身影。至於國際比基尼日創立的目的，除了是慶祝比基尼的誕生，也是為了紀念比基尼從誕生至今，成為自由、解放身體、女性自主等象徵。

    1946年7月5日，法國設計師雷德發明「比基尼」泳裝，名字源自於與美軍的核武器試驗。（圖擷取自維基百科，本報合成）

    1946年7月5日，法國設計師雷德發明「比基尼」泳裝，名字源自於與美軍的核武器試驗。（圖擷取自維基百科，本報合成）

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