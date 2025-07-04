7/5世界末日？這天其實是「國際比基尼日」 起源竟與原子彈有關
每年的7月5日是「國際比基尼日」（National Bikini Day）。示意圖。（美聯社、法新社資料照，本報合成）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本南部外海地震頻傳，加上網友瘋傳漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》書中提到「今年7月5日將發生大災難」，謠言越演越烈，甚至進階成那天是世界末日。不過每年的7月5日其實是「國際比基尼日」（National Bikini Day），各國比基尼愛好者這天都會穿上它來慶祝。
據了解，早在「比基尼」（Bikini）一詞正式出現前，人類歷史上就曾出現過許多相似的泳裝或服飾，直到1946年7月5日，法國設計師雷德（Louis Reard）發明讓女性在海灘穿著上下2件式、僅用3塊布與4條繩組成的泳裝，外型輕便又前衛，又露出手臂、大腿等部位，給當時保守社會投下了震撼彈。
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根據雷德回憶，他為這款打破陳規的新泳裝命名為「比基尼」，名字與核武器試驗有關。據悉，美國軍方從1946年到1958年，在太平洋馬紹爾群島共和國的比基尼環礁（Bikini Atoll）進行名為十字路口行動（Operation Crossroads）核試行動；部分歷史學家推測，雷德是想暗喻新泳裝未來將對全世界產生核爆般的影響力。
另外，跟雷德同為法國設計師的海姆（Jacques Heim），早在1946年5月推出跟雷德相似、掀起社會轟動的簡便泳裝，命名為「原子彈」（atome），名字來自當年已知最小粒子，海姆還標榜它是「世界上最小的泳衣」。儘管海姆先於雷德展示新泳裝，但雷德的設計更吸引大眾注意，後世也以雷德的「比基尼」來稱呼這類泳裝。
隨著社會風氣演變，比基尼從一開始備受批判傷風敗俗，到如今成為多數國家民眾的日常穿搭選項，除了各種戲水場所，運動、電影、時尚、健美或選美比賽等場所，也可看見其身影。至於國際比基尼日創立的目的，除了是慶祝比基尼的誕生，也是為了紀念比基尼從誕生至今，成為自由、解放身體、女性自主等象徵。
今日は #ビキニの日 です。— RekiShock（ﾚｷｼｮｯｸ）@日本史情報発信中 （@Reki_Shock_） July 4, 2022
1946年7月5日にルイ・レアールがその小ささと周囲に与える破壊的威力を原爆にたとえ、ビキニと命名して水着を発表したことに由来します。
この発表の数日前の7月1日に、ビキニ環礁でアメリカによって第二次世界大戦後初の原爆実験が行われていました。 pic.twitter.com/KOSvhpJTBy
On #ThisDayinHistory 1946, French designer Louis Reard unveils the bikini in Paris. Parisian showgirl Micheline Bernardini modeled the new fashion, dubbed the “bikini,” after a news-making U.S. atomic test that had taken place off the Bikini Atoll. #FashionHistory #bikini pic.twitter.com/sozIIsLkAC— HISTORY （@HISTORY） July 5, 2018
Today is National Bikini Day. The modern version of the two-piece swimsuit by French designer Louis Réard debuted #OTD in 1946. Réard named his creation after the Bikini Atoll where the U.S. was conducting nuclear weapons tests for Operation Crossroads. #NationalBikiniDay pic.twitter.com/32lvPw2Jgi— U.S. Naval Institute （@NavalInstitute） July 6, 2024
1946年7月5日，法國設計師雷德發明「比基尼」泳裝，名字源自於與美軍的核武器試驗。（圖擷取自維基百科，本報合成）