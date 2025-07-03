X平台新流行曬「測UU重量照」 貧乳用戶苦笑噴這句

社群平台「X」掀起一股奇特的新流行，許多用戶紛紛曬出自己測量胸部重量的照片，吸引大批老司機關注與轉發。（圖擷取自@nooer00 社群平台「X」）

2025/07/03 23:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「X」（前Twitter）最近掀起一股奇特的新流行，許多用戶紛紛曬出自己測量胸部重量的照片，吸引大批老司機關注與轉發。但部分X用戶哀怨直呼，自己無論怎麼測量都是「0」，完全無法加入！逗趣發文吸引各國網友熱烈討論。

據了解，X平台用戶「nooer00」6月20日分享一張女子以體重計測胸部重量照片，意外吸引高達6700多萬人次瀏覽。除了老司機轉發，還有不少樂於分享身材的女用戶紛紛跟進，每人胸部磅數都十分驚人，引發熱議。

但有X用戶苦笑說，自己無法加入這個有趣的流行，PO出自己的測量結果，照片顯示，她的胸部放上體重計，螢幕顯示的數字為「0」。不少網友看了紛紛留言安慰說，各種罩杯其實都有人喜歡，無論是巨乳還是貧乳，身體健康最重要，不用為此自卑；另有人指出，貧乳其實比較好買到喜歡的衣服。

this trend not made for flat chests ???? https://t.co/LCVPgaMxt2 pic.twitter.com/MPLW8UOPkJ — puppysoups （@puppysoups） June 24, 2025

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