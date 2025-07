X平台新流行曬「測UU重量照」 貧乳用戶苦笑噴這句

2025/07/03 23:22

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕社群平台「X」(前Twitter)最近掀起一股奇特的新流行,許多用戶紛紛曬出自己測量胸部重量的照片,吸引大批老司機關注與轉發。但部分X用戶哀怨直呼,自己無論怎麼測量都是「0」,完全無法加入!逗趣發文吸引各國網友熱烈討論。

據了解,X平台用戶「nooer00」6月20日分享一張女子以體重計測胸部重量照片,意外吸引高達6700多萬人次瀏覽。除了老司機轉發,還有不少樂於分享身材的女用戶紛紛跟進,每人胸部磅數都十分驚人,引發熱議。

但有X用戶苦笑說,自己無法加入這個有趣的流行,PO出自己的測量結果,照片顯示,她的胸部放上體重計,螢幕顯示的數字為「0」。不少網友看了紛紛留言安慰說,各種罩杯其實都有人喜歡,無論是巨乳還是貧乳,身體健康最重要,不用為此自卑;另有人指出,貧乳其實比較好買到喜歡的衣服。

this trend not made for flat chests ???? https://t.co/LCVPgaMxt2 pic.twitter.com/MPLW8UOPkJ