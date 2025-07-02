印度花6千萬蓋出「90度」轉彎高架橋畫面曝 遭怒噴：像個笑話

印度花了10年、耗資1.8億盧比（約新台幣6千萬元），建造出一座近乎90度轉彎的高架橋，遭民眾罵翻。（圖翻攝自X）

2025/07/02 22:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度一座高架橋的落成引來議論。據悉，當地政府斥資1.8億盧比（約新台幣6000萬元）且耗費10年，卻蓋出恐有安全疑慮的「90度」大橋。對此，印度中央邦已暫停7名公共工程部工程師職務，同時對一名退休的工程總監展開調查。

綜合外媒報導，印度中央邦（Madhya Pradesh）一座高架橋近日落成，但俯瞰近乎90度的彎道樣貌，居民直批「看起來像是個笑話，不是工程」。據了解，這座橋花了10年、耗資1.8億盧比，但如今90度的轉彎讓民眾憂心安全問題，也擔心這樣的設計將導駕駛低速行經轉彎處，間接造成交通堵塞。

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對此，參與工程的官員們辯稱，因為可利用土地不夠多，加上考量到附近一座地鐵站的存在，他們別無選擇，只能這樣建造高架橋。如果還可以使用多一點點額外的土地，90度直角就可以改成彎道。

最新的調查結果顯示，中央邦政府已暫停7名公共工程部工程師職務，同時著手調查1名已退休的工程總監。建商與設計顧問都被列入黑名單，政府也成立委員會重新設計高架橋，未來將把轉彎處擴大3英尺，確保橋上車輛安全通行。

Seven engineers responsible for the faulty Aishbagh railway over bridge in Bhopal suspended. pic.twitter.com/O71hSsxW18 — Arvind Chauhan （@Arv_Ind_Chauhan） June 29, 2025

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