印度花6千萬蓋出「90度」轉彎高架橋畫面曝 遭怒噴：像個笑話

2025/07/02 22:20

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度一座高架橋的落成引來議論。據悉,當地政府斥資1.8億盧比(約新台幣6000萬元)且耗費10年,卻蓋出恐有安全疑慮的「90度」大橋。對此,印度中央邦已暫停7名公共工程部工程師職務,同時對一名退休的工程總監展開調查。

綜合外媒報導,印度中央邦(Madhya Pradesh)一座高架橋近日落成,但俯瞰近乎90度的彎道樣貌,居民直批「看起來像是個笑話,不是工程」。據了解,這座橋花了10年、耗資1.8億盧比,但如今90度的轉彎讓民眾憂心安全問題,也擔心這樣的設計將導駕駛低速行經轉彎處,間接造成交通堵塞。

請繼續往下閱讀...

對此,參與工程的官員們辯稱,因為可利用土地不夠多,加上考量到附近一座地鐵站的存在,他們別無選擇,只能這樣建造高架橋。如果還可以使用多一點點額外的土地,90度直角就可以改成彎道。

最新的調查結果顯示,中央邦政府已暫停7名公共工程部工程師職務,同時著手調查1名已退休的工程總監。建商與設計顧問都被列入黑名單,政府也成立委員會重新設計高架橋,未來將把轉彎處擴大3英尺,確保橋上車輛安全通行。

Seven engineers responsible for the faulty Aishbagh railway over bridge in Bhopal suspended. pic.twitter.com/O71hSsxW18