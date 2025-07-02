為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    小草有毒別碰！橘白貓皇「霸氣出手」保護鏟屎官 笑翻一票人

    日本飼主起床後要摘自己種的貓草給愛貓吃，卻遭出手阻擋。（圖擷取自@CROWSOFGANGSTA 社群平台「X」）

    日本飼主起床後要摘自己種的貓草給愛貓吃，卻遭出手阻擋。（圖擷取自@CROWSOFGANGSTA 社群平台「X」）

    2025/07/02 22:50

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多喵星人飼主會定期投餵「貓草」，維持牠們的腸胃健康。有日本飼主分享，一大清早起床打算採自己種的貓草給愛貓享用，牠卻對貓草一臉戒備，甚至出手阻擋，彷彿這盆草是毒物；吸引近400萬人瀏覽朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「愚連の鴉」的日本網友養了隻名為「2號」、脾氣不太好的橘白貓。6月29日一大早，原PO起床走到窗戶邊，打算摘自己種的貓草，未料緊緊跟在他身邊的「2號」突然火速伸出右手阻擋他接近貓草盆栽，露出一臉「等等！它可能有毒」的嚴肅表情，讓他哭笑不得。

    網友們留言笑說，「眼神很嚴肅呢」、「且慢！這草可能有毒」、「好可愛又聰明的小貓」、「貓咪的姿勢和表情說明了一切」、「比較像傲嬌貓跟你牽手的感覺」、「牠好像《藥師少女的獨語》的女主角貓貓！」、「喵皇︰它可能有毒，所以我讓吃幾口檢查一下」、「不想讓鏟屎官陷入危險，真是個善良的毛小孩」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播