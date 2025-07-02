小草有毒別碰！橘白貓皇「霸氣出手」保護鏟屎官 笑翻一票人

日本飼主起床後要摘自己種的貓草給愛貓吃，卻遭出手阻擋。（圖擷取自@CROWSOFGANGSTA 社群平台「X」）

2025/07/02 22:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多喵星人飼主會定期投餵「貓草」，維持牠們的腸胃健康。有日本飼主分享，一大清早起床打算採自己種的貓草給愛貓享用，牠卻對貓草一臉戒備，甚至出手阻擋，彷彿這盆草是毒物；吸引近400萬人瀏覽朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「愚連の鴉」的日本網友養了隻名為「2號」、脾氣不太好的橘白貓。6月29日一大早，原PO起床走到窗戶邊，打算摘自己種的貓草，未料緊緊跟在他身邊的「2號」突然火速伸出右手阻擋他接近貓草盆栽，露出一臉「等等！它可能有毒」的嚴肅表情，讓他哭笑不得。

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網友們留言笑說，「眼神很嚴肅呢」、「且慢！這草可能有毒」、「好可愛又聰明的小貓」、「貓咪的姿勢和表情說明了一切」、「比較像傲嬌貓跟你牽手的感覺」、「牠好像《藥師少女的獨語》的女主角貓貓！」、「喵皇︰它可能有毒，所以我讓吃幾口檢查一下」、「不想讓鏟屎官陷入危險，真是個善良的毛小孩」。

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