新北套房只要25萬！網憂是鬼屋 低價原因曝光

591網站上刊登一間位於新店花園新城翰林樓的套房，只要25萬。（圖取自591官網）

2025/07/02 19:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕終於在台北買得起房子了？近日一名網友在《591房屋交易網》上看到一個價格超低廉的物件。網站所示，該物件為位於新店花園新城翰林樓的超值套房，且目前售價只要25萬，超低價房價引來網友關注。不過，專業人士透露，會那麼低價的原因其實是因為「法拍屋」。

一名網友在《爆廢公社》上附圖分享在591網上看到的一間物件。據官網資訊顯示，該房為位於新店花園新城翰林樓的9樓套房，格局為1房1廳1衛1陽台、權狀坪數8坪、屋齡53年。最令人驚奇的是，官網開價只要25萬，相當於一坪只要3.13萬元。超低價格讓網友直呼「大家不要跟我搶！這大概是我這輩子唯一一間可以以直接全額付清的房子了...」。

請繼續往下閱讀...

此文一出，引來網友熱議，網友表示「看起來就是入夜之後會很嗨的房型」、「這間應該內建陰涼系統，免裝冷氣就可以省下很多了」。不過，也有眼尖網友發現網站上稱的9樓與圖片不符，網友說「算一下樓層，好像不足9樓！」、「9F/9F，在哪？」。

對此，留言區也有專業人士回覆「看這個標題，是法拍屋吧！591上會顯示『請說路名』或是聯絡人只有『代理人』的，九成九都是法拍屋。」。除此之外，也有相關人士透露「這間6月16日已經拍定了，拍定價101.4萬。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法