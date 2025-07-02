為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    新北套房只要25萬！網憂是鬼屋 低價原因曝光

    591網站上刊登一間位於新店花園新城翰林樓的套房，只要25萬。（圖取自591官網）

    591網站上刊登一間位於新店花園新城翰林樓的套房，只要25萬。（圖取自591官網）

    2025/07/02 19:13

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕終於在台北買得起房子了？近日一名網友在《591房屋交易網》上看到一個價格超低廉的物件。網站所示，該物件為位於新店花園新城翰林樓的超值套房，且目前售價只要25萬，超低價房價引來網友關注。不過，專業人士透露，會那麼低價的原因其實是因為「法拍屋」。

    一名網友在《爆廢公社》上附圖分享在591網上看到的一間物件。據官網資訊顯示，該房為位於新店花園新城翰林樓的9樓套房，格局為1房1廳1衛1陽台、權狀坪數8坪、屋齡53年。最令人驚奇的是，官網開價只要25萬，相當於一坪只要3.13萬元。超低價格讓網友直呼「大家不要跟我搶！這大概是我這輩子唯一一間可以以直接全額付清的房子了...」。

    此文一出，引來網友熱議，網友表示「看起來就是入夜之後會很嗨的房型」、「這間應該內建陰涼系統，免裝冷氣就可以省下很多了」。不過，也有眼尖網友發現網站上稱的9樓與圖片不符，網友說「算一下樓層，好像不足9樓！」、「9F/9F，在哪？」。

    對此，留言區也有專業人士回覆「看這個標題，是法拍屋吧！591上會顯示『請說路名』或是聯絡人只有『代理人』的，九成九都是法拍屋。」。除此之外，也有相關人士透露「這間6月16日已經拍定了，拍定價101.4萬。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播