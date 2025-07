震撼！葡萄牙海灘現「海嘯雲」奇景 民眾驚呼彷彿災難電影

2025/07/02 17:38

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕極端高溫侵襲南歐之際,葡萄牙西部的布阿爾科斯海灘(Praia de Buarcos)擠滿避暑人潮,近日卻出現罕見的「海嘯雲」驚呆現場民眾,更有人以為會發生海嘯,嚇得緊急撤退。

綜合外媒報導,該現象發生於6月29日,當天葡萄牙多地氣溫飆破攝氏46度,布阿爾科斯海灘上空驟現一條龐大雲牆,雲層形如翻滾巨浪,長度綿延至少144公里,瞬間遮蔽陽光並帶來強烈陣風,震撼畫面讓不少遊客誤以為海嘯即將來襲。

社群平台上瞬間湧現大量目擊畫面,有人直呼「簡直像災難片」,也有人形容這是一場「自然界的魔法秀」。其實這種看似驚悚的天象,其實是一種名為「弧形雲」(Arcus Cloud)或俗稱「海嘯雲」的自然現象,它是由冷熱氣團劇烈交錯所引發的陣風鋒面(Gust Front)形成。

氣候專家馬奎斯(Mário Marques)表示,這類雲層在葡萄牙並不常見,在澳洲北部等地較為常發生,因為當地冷空氣與暖濕空氣經常交鋒,「這是一個快速、短暫的過程,雲層的形狀很容易讓沒見過的人感到驚懼,但這其實只是一朵美麗的雲。」

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! ????

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe