狗狗10大「臭屁」排行榜 博美犬榮登冠軍

體型嬌小、外型可愛討喜的博美犬，以壓倒性票數榮登臭屁冠軍。示意圖。（資料照，美聯社）

2025/07/01 22:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來英國寵物飼料公司「Burns Pet Nutrition」公布一項調查，引起各國飼主熱烈討論。這項調查是研究各種狗狗的「放屁」（fart）習慣，進而列出哪種狗狗「放屁最臭」以及「最常放屁」的綜合排行榜，其中體型嬌小、外型可愛討喜的博美犬（Pomeranian），以壓倒性票數榮登臭屁冠軍。

綜合外媒報導，根據Burns Pet Nutrition調查指出，若想要減少或改變家中狗狗們的放屁狀況，關鍵取決於飼主餵牠們吃下的食物。Burns Pet Nutrition營養總監克羅奇-哈維（Laura Crotch-Harvey）指出，若是狗狗經常食用高脂肪食物、含有大量添加物的低品質狗糧，或是起司、洋芋片等人類零食，都可能導致狗狗腸道健康惡化。

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調查數據顯示，大型犬因每天進食量多，容易產生大量的屁；不過調查中也發現，吉娃娃等小型犬每日放屁次數也不少，因此Burns Pet Nutrition認為「體型似乎不是絕對關鍵」。Burns Pet Nutrition列出「最常放屁」與「放屁最臭」的排行，其中平均體重23公斤、一天會放屁超過3次的羅威那犬，榮登「最常放屁」的第一名。

調查指出，體型較小的犬種屁味最濃，排行前幾名除了以「臭屁」聞名的法國鬥牛犬、巴哥犬等，屁味第一臭的寶座由博美犬奪得。Burns Pet Nutrition指出，高達100%的博美犬飼主在受訪時異口同聲地形容，博美犬的屁味「聞起來像腐爛的味道」。

最常放屁狗狗前10名

1. 羅威那犬（Rottweiler）

2. 格雷伊獵犬（Greyhound）

3. 法國鬥牛犬（French Bulldog）

4. 英國鬥牛犬（British Bulldog）

5. 臘腸犬（Dachshund）

6. 查理王小獵犬（King Charles Spaniel）

7. 斯塔福郡鬥牛梗（Staffordshire Bull Terrier）

8. 拳師狗（Boxer）

9. 邊境㹴（Border Terrier）

10. 拉布拉多犬（Labarador）

放屁最臭狗狗前10名

1. 博美犬（Pomeranian）

2. 邊境㹴（Border Terrier）

3. 查理王小獵犬（King Charles Spaniel）

4. 法國鬥牛犬（French Bulldog）

5. 斯塔福郡鬥牛梗（Staffordshire Bull Terrier）

6. 臘腸犬（Dachshund）

7. 混種貴賓犬（Poodle Cross）

8. 拳師狗（Boxer）

9. 拉布拉多犬（Labarador）

10. 黃金獵犬（Golden Retriever）

平均體重23公斤、一天會放屁超過3次的羅威那犬，榮登「最常放屁」的第一名。。示意圖。（資料照，法新社）

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