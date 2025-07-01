日本人氣吉祥物「船梨精」防中暑 祭爆笑奇招

日本知名人氣吉祥物「船梨精」（ふなっしー）分享自己外出演出時的「防中暑奇招」，爆笑畫面在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@funassyi 社群平台「X」，本報合成）

2025/07/01 15:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳上月底宣布，九州南部、四國、近畿等地區的梅雨季結束，各地將迎接高溫炎熱的酷暑，當局已對西日本地區發布「中暑警報」，呼籲民眾外出做好防中暑措施。對此，日本知名人氣吉祥物「船梨精」（ふなっしー）分享自己外出演出時的「防中暑奇招」，爆笑畫面在網上掀起熱烈討論。

綜合日媒報導，日本家喻戶曉的超嗨吉祥物「船梨精」，雖然是千葉縣船橋市的非官方吉祥物，但是創作者時常分享它的趣味活動影片，加上經常被邀請到各種現場推廣活動、出席電視節目，因此知名度極高且備受許多民眾喜愛，開設的社群平台X（原推特）帳號更有高達130多萬粉絲追蹤。

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就在昨日（6月30日），船橋市氣溫預報超過30度，「船梨精」發布自己出席一場戶外活動時，自己是如何防範中暑。從照片顯示，它與第56號弟弟「ふなごろー」待在後台時，請工作人員們把手持電風扇，壓在它們的雙眼上面，透過眼睛吹風來「降溫」的畫面，彷彿在做特殊視力檢查，「今天也是熱到爆，記得做好防中暑對策～」。

不僅如此，「船梨精」還稱呼這種防中暑方式為「雙眼球冷卻法」（ダブル眼球冷却），讓不少網友看了捧腹大笑，紛紛笑說，「畫面太有衝擊力了」、「所以冷空氣可以從那裡進來！？」、「這防中暑對策有點特殊，但很船梨精」、「光是看著它，就讓我的眼睛更乾澀了」、「如果室內開著空調，只用一隻眼睛或吹風扇可以嗎？」。

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