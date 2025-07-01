比007反派「大鋼牙」帥！美動物園棕熊裝全球最大金屬牙冠

「凍原」擺出超萌姿勢，這頭住在美國明尼蘇達州的棕熊，剛剛完成了史上最大動物牙冠手術。（圖：Lake Superior Zoo）

2025/07/01 08:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕棕熊看牙醫是什麼樣的場景？科學新聞網站《IFLScience》報導，美國明尼蘇達州杜魯斯市的蘇必略湖動物園（Lake Superior Zoo）近日訂製一顆金屬牙冠，為園區內名為「凍原」（Tundra）的棕熊成功裝上這顆閃亮的「大鋼牙」，據稱是目前全世界最大的一顆動物專用牙冠。

「凍原」早在2023年就曾因牙齒斷裂，接受過根管治療。然而，儘管手術成功，牠後來卻不幸再次弄傷了同一顆牙齒。為了保護這顆脆弱的牙齒，並讓牠能安享餘生，動物園決定為牠裝上牙冠。

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在獸醫牙科專家葛瑞絲．布朗（Grace Brown）醫師的主導下，動物園工作人員與專門製作動物假牙的實驗室「Creature Crowns」通力合作，成功完成了這次極具挑戰性的手術。「凍原」也因此成為史上第一頭接受全金屬牙冠安裝的熊。

動物園在社群媒體上幽默地表示，「凍原」換上新的金屬牙之後，看起來「遠比007電影裡的反派『大鋼牙』（Jaws）還要帥氣」。

為一頭巨熊製作並安裝牙冠，費用想必相當可觀。所幸，作為一個依靠門票、募款與捐贈來運作的非營利組織，蘇必略湖動物園表示，「凍原」這次所有的醫療費用，都由善心人士與機構捐贈。

動物園的行銷經理卡洛琳．勞特利（Caroline Routley）向媒體透露，「凍原」術後恢復良好，現在最喜歡做的事，就是「站在牠園區裡的大石頭上」，等待保育員投餵零食。有了這顆堅固的新牙，牠又能盡情享受美食，過上最棒的熊生。

獸醫團隊為棕熊「凍原」裝上的全金屬牙冠，根據蘇必略湖動物園表示，是目前世界上最大的一顆動物專用牙冠。 （圖：Lake Superior Zoo）

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