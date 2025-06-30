3萬分之1的幸運！ 美國男上班巧遇仙氣神獸「白化鹿」

美國密西根州一名男子日前在凌晨開車外出，準備前往公司上班，結果在路途中偶遇一隻十分罕見、全身雪白的成年鹿隻。（圖擷取自「Ramez Khuri」臉書，本報合成）

2025/06/30 22:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州一名男子日前在凌晨開車外出，準備前往公司上班，結果在路途中偶遇一隻十分罕見、全身雪白的成年鹿隻，白鹿行走時宛如神話傳說般夢幻，讓男子趕緊拿出手機拍攝珍稀畫面，分享到網上後掀起眾人熱議。據悉，野生鹿隻出現白化症（Albinism）的機率極低，約每3萬隻才會出現一隻。

綜合外媒報導，住在密西根州法明頓山市（Farmington Hills）的男子庫蘭（Ramez Khuran）回憶，自己在18日凌晨4點45分左右，從住家開車外出上班，當他行經一處社區大樓附近，發現一隻全身雪白、眼睛閃爍著紅光的白鹿，一副悠閒地在馬路上到處閒晃與低頭吃果實，這讓喜愛野生動物的他驚喜不已，趕緊拿著手機遠距離拍攝。

請繼續往下閱讀...

庫蘭表示，他家附近雖然經常出現野鹿，但是全身白色的鹿他還是首次看到，認為自己能遇到如此稀有又美麗的白鹿，可說是相當榮幸。另外，庫蘭透露自己出門當天，其實晚出門10分鐘，差點導致工作遲到，不過能遇到白鹿，讓他覺得一切都值得了。

報導指出，這隻白鹿疑似患有罕見的白化症，這種遺傳疾病會導致動物身體無法產生黑色素，讓眼睛、皮膚與毛髮都呈現極淡或純白色。另據美國國家鹿協會（National Deer Association）統計數據，每2萬到3萬隻鹿中，僅有一隻具備完整白化特徵，包含純白毛皮、粉紅色鼻子、淡色蹄子與淡藍眼睛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法