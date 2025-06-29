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    飼育員抱緊充電 泰國水豚君「超厭世臉」笑翻萬人

    泰國飼養員PO文分享，他與動物園呆萌可愛的水豚一起合照，水豚看似厭世的神情吸引大批網友熱烈討論。（圖擷取自「ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง」臉書粉專）

    泰國飼養員PO文分享，他與動物園呆萌可愛的水豚一起合照，水豚看似厭世的神情吸引大批網友熱烈討論。（圖擷取自「ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง」臉書粉專）

    2025/06/29 23:02

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的飼養員PO文分享，他與動物園呆萌可愛的水豚一起合照，水豚露出看似厭世的擬人化神情，逗樂上萬網友。

    位於泰國中部春武里府的綠山野生動物園因飼養侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）爆紅，該園飼養員26日難得在官方社群帳號「彈跳豬與夥伴們（ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）」分享園區其他動物的照片。畫面顯示，飼養員趁著工作期間，緊緊抱住園內飼養的其中一隻水豚，並露出獲得療癒的享受模樣。

    不過被飼養員抱住的這隻水豚，雖然身體放鬆不排斥被飼養員抱住、臉上也依舊維持一臉淡定的表情，但是眼神卻疑似露出非常人性化的「死魚眼」，似乎對於飼養員的行為感到習以為常又莫可奈何。

    照片曝光後，吸引7.4萬人按讚，眾人紛紛笑說，「眼睛是心靈之窗」、「表情好開心喔（笑）」、「好像我試圖安撫生氣的女朋友」、「卡皮巴拉︰是要抱到什麼時候？」、「看看牠的小手，牠正在發出求救信號」、「一個瘋狂的表達愛戀，另一個直白表達討厭」、「如果你愛的對象明顯不愛你，請務必放開對方」。

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