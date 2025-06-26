水族館驚喜？ 一進廁所目睹「巨大象龜卡馬桶」
日本女網友分享，她前往神奈川縣「橫濱八景島海島樂園」遊玩期間，意外在廁所內就目睹一隻巨大的象龜，卡在馬桶旁不出來。（圖擷取自@Msr_kurotsuki 社群平台「X」）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近期一名日本女子分享，她前往位於神奈川縣的水族館遊玩期間，意外在廁所經歷一場「驚魂記」，她進廁所竟目睹一個龐然大物卡在馬桶旁，讓她當場嚇得花容失色，畫面曝光後，成為網路熱門話題。
社群平台「X」（前Twitter）名為「ましろ 不良メイド喫茶・Bar黒月｜横浜コンカフェ｜求人（キャスト募集）」的日本女網友，24日前往神奈川縣「橫濱八景島海島樂園」遊玩，期間她去廁所解決生理需求，結果到廁間便看到一隻體型巨大的成年象龜，不知為何卡在一個馬桶旁不出來，讓她嚇得趕緊呼叫工作人員前來救援。
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原PO事後補充，她在確認象龜還活著後，立即向工作人員告知此事時，接著她看到一名男性飼養員感到很慌張，這才得知躲在廁所的象龜，疑似趁著自由散步的時間，偷偷離開既定散步範圍，後來又「逃跑」進廁所內。另據園區說法，他們飼養的蘇卡達象龜們，每天都能在園區內自由外出散出，還很擅長跟人類玩起躲貓貓。
逗趣圖文曝後，吸引逾2000萬人次瀏覽，網友們紛紛留言笑說，「開門見龜」、「真的是龜在廁所」、「龜龜想回下水道」、「烏龜：嗨小烏龜3」、「踩個幾下會1UP嗎？」、「長輩上廁所會比較慢」、「龜：是不會先敲門嗎？（怒」、「馬桶哪個牌子的！居然沒被拆掉！」、「工讀生總要上廁所吧，總得給他變裝時間啊」。
水族館行ったんだけど、トイレ入ろうと思ったらバリでかいカメいて腰抜かした pic.twitter.com/rwZ8BH3M6i— ましろ????不良メイド喫茶・Bar黒月｜横浜コンカフェ｜求人（キャスト募集） （@Msr_kurotsuki） June 24, 2025
＼本日5月23日は、#世界カメの日 ????／#シーパラ で暮らすカメたちをご紹介????— 横浜・八景島シーパラダイス公式 （@_seaparadise_） May 23, 2025
ふれあいラグーンでは #ケヅメリクガメ のリク、カイ、クゥが館内を自由にお散歩????
かくれんぼが上手なので探してみてね????
見つけられたらごはんをあげるなどふれあうことができます????????️#横浜八景島シーパラダイス #八景島 pic.twitter.com/St4STizTwr