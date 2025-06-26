超級電腦模擬 3萬年前人類可從台灣航行至日本與那國島

日本研究團隊最新利用超級電腦模擬後發現，只要逆著黑潮不斷划行，就有機會成功登上與那國島，證實這段史前航行在技術上是可行的。與那國島示意圖。（美聯社）

2025/06/26 14:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕約3萬年前，人類是否能從台灣跨海前往日本沖繩最西端的與那國島？日本研究團隊最新利用超級電腦模擬後發現，只要逆著黑潮不斷划行，就有機會成功登島，證實這段史前航行在技術上是可行的。

根據《NHK》報導，這項研究由日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）、東京大學與國立科學博物館等團隊共同進行，為驗證舊石器時代人類遷徙的可能性，團隊早在2019年就進行實驗航海，使用原始風格的獨木舟從台灣出發，順利抵達與那國島。

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不過，3萬年前的氣候與海洋環境與現在大不相同。研究團隊以當時的海流模型為基礎，設定獨木舟的最大航速為每秒1.08公尺，並透過超級電腦模擬當時的黑潮環境，推演航行可能性。

模擬結果顯示，即使在當時黑潮流速比現今快約10%，只要從台灣北部海岸出發，逆流朝東南方向穩定划行，便有可能成功抵達與那國島。研究指出，這顯示當時人類具備高度策略思考與冒險精神。

實驗航海的負責人、東京大學教授海部陽介表示：「古代人即使知道這趟航行充滿危險，仍願意冒險挑戰，表示他們對成功抱有信心。我認為，這樣的心態與現代人其實並無不同。」

這項研究成果已於美國時間6月26日刊登在美國科學期刊《Science Advances》。

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