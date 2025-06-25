他自豪新買的酒「能塞進屁股裡」 全網驚呼︰不怕菊花殘？

近來一名日本網友發文時，興奮展示自己買到的新酒，還表示他是買下這瓶酒的原因，是因為看到商家宣稱它「能塞進屁股裡」，該文事後在網上掀起轟動，更令不少人看了菊花一緊。（圖擷取自@Daikei_625 社群平台「X」）

2025/06/25 22:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人買到新奇或心儀的東西時，習慣拍照PO上網，然而總有天兵會在貼文中選錯字或打錯句子，為此鬧出各種糗事。近來一名日本網友發文時，興奮展示自己買到的新酒，還表示他是買下這瓶酒的原因，是因為看到商家宣稱它「能塞進屁股裡」，該文事後在網上掀起轟動，更令不少人看了菊花一緊。

社群平台「X」（前Twitter）名為「だいけい お仕事募集中」的日本網友，於本月16日PO出一張隨身酒瓶的照片，並在貼文中提到，自己看到這瓶酒宣稱「可以直接放進屁股裡面」，於是立即將它買回家收藏，也希望和其他購買類似商品的同好交流。

未料，原PO寫下簡短的句子，引起親朋好友與其他網友誤會，以為他疑似想拿想酒瓶進行容易送醫急救的「18禁行為」，紛紛留言勸阻他。收到眾人的擔憂，讓原PO嚇得趕緊在隔（17）日再度發文，解釋酒瓶是「可以直接放進屁股後『口袋』 裡」。

目前原PO發布的2篇貼文，合計吸引逾1500多萬人次觀看，網友們紛紛吐槽，「迎賓酒」、「肛內直噴」、「嗨，乙庫走」、「皮酒 （意味深」、「這會出人命吧」、「你買的是屁股還是酒？」、「這形狀是有比較好放進去嗎？」、「原來這玩意是那樣用的啊（筆記」、「直腸科表示：什麼大風大浪沒見過」、「腸道直接吸收酒精會死的，千萬別試」、「千萬別真的這樣灌，會急性酒精中毒掛了」。

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