「R級」鸚鵡找新家！ 美動物收容所警告︰等於領養山繆傑克森

目前住在美國收容所的藍黃金剛鸚鵡「亨德里克斯」，由於習慣對人類「出口成髒」，因此被收容所列為「限制級」。（圖擷取自「Forever Paws Animal Shelter」臉書粉專）

2025/06/25 21:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國羅德島州一間動物收容所日前為一隻可憐的鸚鵡發布認養文，因為文章標註的「特殊要求」意外在網上爆紅。根據描述，由於這隻鸚鵡被送來前，不知從哪裡學會隨時「出口成髒」的技巧，這個壞習慣難以被更改，因此若有未成年的民眾想領養，需經過父母或監護人陪同。

綜合外媒報導，位於美國羅德島州福的永恆之爪動物收容所（Forever Paws Animal Shelter）12日在臉書發布認養文，表示有一隻年約30歲的藍黃金剛鸚鵡（Blue-and-yellow macaw）正在尋找永遠的家。內文指出，這隻鸚鵡名為亨德里克斯（Hendrix），由於前飼主不當飼養，導致被送來時「幾乎全身赤裸」。

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根據收容所員工描述，亨德里克斯被送到收容所後，被餵穀物、白麵包、葵花籽、動物餅乾等食物，讓牠重新長回漂亮的羽毛，目前身體健康狀況良好。然而，即便獲得悉心照顧，亨德里克斯身上仍有一點小毛病難以更改，就是牠擅長講出各種難聽的髒話，且聲音極為宏亮，員工們推測或許這是牠引起人類關注的方式。

由於亨德里克斯滿口髒話，收容所特別在認養文中註記，這隻鸚鵡被列為「R級」，即美國電影分級中的「限制級」。收容所員工強調，雖然聰明的亨德里克斯除了髒話，也會說謝謝之類的禮貌詞彙，不過最大問題是，如果有人收養了牠，等於收養了好萊塢黑人男星山繆傑克森（Samuel Jackson）。

這份認養文曝光後，不少人被亨德里克斯的可憐身世，以及「未滿17歲人士認養前，必須得到家長或成年監護人同意」的註記吸引目光，並在網上瘋傳，收容所也在短時間內收到數十份認養申請。目前收容所已暫停受理新的認養申請，表示會先對第一波申請進行篩選，若沒有挑出合適的家庭，再重新開放申請。

據了解，美國75歲影星山繆傑克森演技出眾、出演過許多經典電影，不過為他常在劇中以鏗鏘有力的聲音，飆罵髒話「Mother F*cker」，令大眾留下深刻印象，還成為無數影迷的玩哏題材之一，甚至經常被家長曾經投訴他的口頭禪會教壞小孩。

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