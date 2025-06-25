垃圾也能炫富？豪宅外驚見「夢幻逸品」待清運 網嘆：買不起

畫面中一張看起來相當像新品的按摩椅，竟被隨意擺放在一高級社區路邊，疑似正在等待環保局清運。（擷取自路上觀察學院）

2025/06/25 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日在臉書發文貼出一張照片，畫面中一張看起來相當像新品的按摩椅，竟被隨意擺放在一高級社區路邊，疑似正在等待環保局清運。讓原PO忍不住嘆，這是一般人夢裡才能擁有的逸品。貼文引發大量網友討論。

原PO今日在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，從照片可見，該張按摩椅外觀完整，皮革無明顯破損，且造型現代時尚，乍看之下幾乎與新品無異，擺放在馬路邊顯得格外突兀。原PO也直呼：「豪宅裡丟出來的廢棄物是一般人夢裡才能擁有的逸品。」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引發大量討論，有網友猜測，這可能是住戶汰舊換新，或因搬家、裝潢等因素而將家具丟棄。網友也紛紛留言表示：「年年換家電家具用品」、「椅墊下面會不會藏紅包啊」、「撿回去整理一下，上二手網頁賣」、「富豪的垃圾我很想撿」。

也有網友表示，說不定是拿出來曬一下除霉而已，認為如果是要丟的，旁邊應該會有其他東西，或者拿張紙貼上面寫「已通知清潔隊回收」，不過立刻有人回應：「這種東西不能曬太陽，皮會壞掉」、「你知道這多重嗎」、「機台本身很重，而且曬太陽很可能壞掉，如果是需要曬太陽防霉，比較可能的是拆墊子下來曬」。

不少網友也分享類似經驗，留言表示：「之前新聞說，台北豪宅經常丟超貴名牌包，拿去賣二手還能賺錢的」、「曾經在工地旁的社區清運站，撿到一張10萬的床墊」、「以前小時候和前行政院長同社區，大家都聽過警衛從他們家的垃圾裡面撿了兩個朱銘小太極雕像」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法