阿北扛「橘子噴射器」攻擊青少年？ 美國公園奇葩海報爆紅

近日網上瘋傳一張海報公告，內文聲稱一名阿公會扛著一台疑似自行改裝、裝滿許多顆橘子的「噴射器」，前往美國某處的公園，然後隨機攻擊看到的青少年。（圖擷取自Threads、路透資料照，本報合成）

2025/06/24 23:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上瘋傳一張海報公告，內文聲稱一名年長的阿北會扛著一台疑似自行改裝、裝滿許多顆橘子的「噴射器」，前往美國某處的公園，然後隨機攻擊看到的青少年，由於他的行為太過惡劣，引起管理公園的有關單位注意，於是製作示一張海報示警。目前這張海報引起多方網友討論，其內容真偽則是眾說紛紜。

據了解，這張內文匪夷所思的海報，大約在從今年6月20日開始，在臉書、IG、Threads、X（原推特）、Reddit、Youtube等網路平台被網友瘋傳。海報用斗大的標題，警告眾人有一名頭髮花白的阿北，會使用一台裝著橘子的噴射器，朝公園內的青少年隨機攻擊，同時列出3名聲稱是被「橘子彈」擊傷的受害男女照片。

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海報還寫下，這名阿北發動攻擊時，還會大喊「公園禁止青少年進入！」，不過他的說法不實，公園歡迎所有年齡層的遊客，包括青少年。另外，這張海報的最下方，還提到海報製作者致敬所有青少年，指出青少年時期是一段寶貴的時光，身體裡的「特殊器官」正從休眠狀態逐漸發育成熟，請大家一起珍惜青少年正在經歷的一切等。

網友們除了被海報圖文給逗樂，也紛紛猜測它描述的事件是否屬實，又或者其實是哪個不知名人士留下的惡作劇。也有網友對此笑說，「歐潤吉」、「朱自清他爹」、「往好處想他不是放栗子或是榴槤」、「很像美漫裡面會出現的反派角色」、「哪裡可以買到這種橘子噴射器？」、「感覺這個阿北，只是想確保小鬼能補充到足夠的維他命C」、「所有水果都試過了，橘子的射程最遠，因為這是All range（orange）」。

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