野外巧遇不知名藍蛇 網熱議：色違青竹絲、藍化的小青

有網友在社群分享照片，指在野外看到一條不知名藍蛇，結果意外引發網友熱議，不少網友紛紛留言表示，這一條是「色違青竹絲+1」、「藍化的小青」。（圖擷自臉書）

2025/06/25 10:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在社群分享照片，指在野外看到一條不知名藍蛇，結果意外引發網友熱議，不少網友紛紛留言表示，這一條是「色違青竹絲+1」、「藍化的小青」，並指該條蛇疑似「天生缺乏黃色素」，不過也有人猜測是不是快去世，並稱「要去世之前，會先失去黃色，因而變成藍色」。

有網友在臉書社團「野生蛇相」分享數張照片，只見一尾通體呈現鮮豔藍色的蛇盤在樹枝上，PO文內容則稱「我女兒運氣真好，不知名藍蛇」、「補充一下，這是活體，呆呆的不怕人」。

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網友對此紛紛留言熱議「藍色青竹絲，酷」、「色違青竹絲+1」、「常看到黃色，藍是第一次看到」、「藍化的小青」、「變藍色的赤尾青竹絲好難得見到真幸運」、「天生缺乏黃色素」、「細鱗三角頭，通體藍帶稜脊，赤尾青竹絲，色違，真是幸運」、「非常罕見的色違小青，雖然很美但他比起別人更難生存」。

也有網友指出「一般死掉的青竹絲才會這種顏色吧？」、「青蛇死掉也會變色」、「綠色的青蛇，要去世之前，會先失去黃色，因而變成藍色，這青竹絲可能也是這個原因，可能快死掉了」。

還有網友則是特別提醒「如果有任何人詢問地點，請千萬不要公開」、「請不要曝光地點避免有心人士」。

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