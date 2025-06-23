米克斯大方展示「軟呼呼肉球」 可愛畫面療癒萬人

近來一名日本飼主曬出愛犬照片，只見狗狗不斷舉起前腳，讓飼主能關注牠腳下軟呼呼的肉球。（圖擷取自@ChanginMyLife2 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/23 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多在家飼養狗狗的民眾，雖然每天得跟調皮搗蛋、精力旺盛的狗狗鬥智鬥勇，但也會從心思單純、不時做出各種可愛舉動的狗狗身上，獲得滿滿的回饋感。近來一名日本飼主曬出愛犬照片，只見狗狗不斷舉起前腳，讓飼主能關注牠腳下軟呼呼的肉球，逗趣又可愛的萌樣曝光後，立即融化上萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Changin’MyLife」的日本網友，飼養一隻吉娃娃混臘腸犬、快滿4歲的米克斯作伴，平時除定期為愛犬修剪指甲、毛髮，還會帶牠去寵物公園等場所散步。日前原PO分享2照片，只見愛犬用2隻後腳站立後，向他伸出自己的前腳，像在展示被精心修剪的爪爪，以及長期使用保濕霜保養的軟嫩黑色肉球。

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這幅可愛畫面吸引逾700萬人觀賞，萌翻一票網友，「好想吸吸看」、「世界級的療癒」、「想捏捏那顆肉球」、「姿勢100分地完美」、「可愛到讓我哭出來」、「多麼可愛的孩子啊！」、「實在太可愛了！好尊！」、「拜託讓我跟牠擊掌吧！」、「誰是最可愛的乖狗勾呀~」、「全世界的人都該來看看如此美麗的小狗狗與肉球」。

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