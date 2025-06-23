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    中國8歲女童狂吐活蟲一個月 竟是常見「黑色小飛蛾」搞鬼

    中國一名女童近一個月內狂吐活蟲。（擷取自微博）

    中國一名女童近一個月內狂吐活蟲。（擷取自微博）

    2025/06/23 16:37

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省揚州市一名8歲女童連續一個多月「口吐活蟲」，輾轉求醫卻遲遲未改善。最終經疾病管制中心確認，元凶竟是家中衛浴環境常見的黑色小飛蛾「蛾蚋」的幼蟲。

    綜合中媒報導，該名女童近日前往揚州市婦幼醫院看診，父親攜帶的玻璃杯內裝有數條正在蠕動的活蟲。原來，女童過去一個多月內反覆從口中吐出長約1公分的活蟲，有時數量多達3至5條。雖已服用多種常見驅蟲藥，症狀仍未緩解，令家長相當焦慮。

    醫師初步研判為罕見寄生蟲感染，遂轉介至揚州市疾控中心進一步檢查。經化驗確認，這些蟲體為俗稱「毛蠓」的蛾蚋幼蟲，主要棲息於浴缸、洗手台、馬桶水箱及老舊下水道等富含有機質的潮濕環境中。

    女童家長回憶，家中衛浴長期有黑色小飛蟲出沒，極可能就是蛾蚋成蟲。專家指出，蛾蚋幼蟲可能透過污染水體進入口腔，特別是在浴室刷牙或如廁時，水花濺起將蟲帶入口中，進而在體內孳生。

    疾管人員提醒，近期正值潮濕悶熱的梅雨季節，家戶應特別注意排水管道與衛浴清潔，避免蛾蚋孳生，也可定期使用消毒劑清洗水管內壁，預防類似事件再次發生。

    原來女童體內的寄生蟲是浴室廁所常見的黑色小飛蛾「蛾蚋」幼蟲。（擷取自微博）

    原來女童體內的寄生蟲是浴室廁所常見的黑色小飛蛾「蛾蚋」幼蟲。（擷取自微博）

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