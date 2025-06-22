他精心製作熱鬧繽紛「夏至海報」 台日網友驚呼︰比夏天的蟬還吵

一張日本的夏至宣傳海報，掀起台日2國網友轟動與瘋傳。（圖擷取自@nullnull_syntax 社群平台「X」）

2025/06/22 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不能只有我看到！無論世上哪一個國家，總會出現美感過於奇葩、甚至令人絕望，讓民眾不忍直視的可怕設計圖。日前一張來自日本的夏至宣傳海報，掀起台日2國網友轟動與瘋傳，因為這張海報的整體畫面，不僅配色異常地「繽紛」，文字排版、圖片等設計還十分擁擠，惹得大批台日網友忍不住瘋狂吐槽。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ぬ絵（葱）」的日本網友，為了宣傳一年之中日照時間最長、在6月21日到來的「夏至」，於6月19日分享一張他利用日本LINE的特別功能，所特別製作的特殊海報圖。從畫面顯示，他刻意選擇各種充滿熱帶氛圍的示意圖，再搭配上色彩非常飽和的10多種顏色，以及各式各樣的字體，來描述何謂夏至。

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海報曝光後，吸引超過720萬人次瀏覽，不少日本網友留言吐槽，「我的眼睛好痛啊！」、「它比夏天的蟬還吵」、「熱帶風不是這樣詮釋的」、「說不定沖繩的兒童中心會很喜歡它」、「可以把它作為當代藝術品在博物館展出」、「就算遠遠地看它，也讓我的眼睛感到疲勞」、「目前的AI繪圖都無法生成出如此『平成時代』的風格」。

事後這張海報被分享至Threads等社群平台，吸引大批台灣網友關注，「長輩圖風格」、「word操作入門」「和華國美學的量子糾纏」、「看起來像是非常好色做的」、「沒想到都2025還有這種排版出現」、「如何把你的設計師朋友氣到腦中風.jpg」、「這是台灣某區公所替代役的作品吧，業務拓到沖繩去了？」。

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