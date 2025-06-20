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    自尋死路？美國母雞迷路走到「雞翅餐廳」門口 動保組織即刻救援

    美國愛荷華州1隻母雞近日迷路走到野雞翅連鎖餐廳水牛城狂野雞翅門口，所幸被動物救援人員救下，成功避免成為招牌雞翅之一，消息曝光引發網友熱議。（圖擷自「愛荷華州動物救援聯盟」臉書粉專）

    美國愛荷華州1隻母雞近日迷路走到野雞翅連鎖餐廳水牛城狂野雞翅門口，所幸被動物救援人員救下，成功避免成為招牌雞翅之一，消息曝光引發網友熱議。（圖擷自「愛荷華州動物救援聯盟」臉書粉專）

    2025/06/20 16:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州1隻母雞近日迷路走到水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）連鎖餐廳門口，所幸被動物救援人員救下，成功避免成為招牌雞翅之一，消息曝光引發網友熱烈討論。

    綜合外媒報導，據愛荷華州動物救援聯盟（Animal Rescue League of Iowa）臉書粉專17日發文表示，幽默地說「這到底是怎麼回事？這隻雞顯然走錯路了」，這隻可憐又迷路的母雞出現在德梅因市（Des Moines）當地某間水牛城狂野雞翅餐廳門口，路過民眾發現後即刻通報動物相關救援部門，ARL動物服務隨後也在臉書粉專發文笑說「太狂」。

    公開照片可見，有名動物救援組織人員耐心地繞著餐廳追捕這隻雞，最終將牠安全帶走；愛荷華州動物救援聯盟指出，母雞狀況良好，正接受妥善照顧，目前尚未開放民眾認養。

    消息曝光後，有網友紛紛留言表達不同看法，有人說「到底怎麼會出現在那」、「這看起來像是一隻產蛋母雞，差點被送去屠宰場」。

    連鎖餐廳水牛城狂野雞翅。（法新社資料照）

    連鎖餐廳水牛城狂野雞翅。（法新社資料照）

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